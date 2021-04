Putin underskriver lov og kan nu være præsident til 2036

Der kan potentielt gå rigtig mange år, før 68-årige Vladimir Putin forlader posten som Ruslands præsident.

Mandag har han således sat sin underskrift på en lov, der tillader ham at stille op til yderligere to seksårige præsidentperioder. Det fremgår af et dokument, der er offentliggjort på regeringens hjemmeside.

Loven giver ham mulighed for at være præsident frem til 2036.

Den har været på vej et stykke tid, men er først mandag endelig godkendt.

Putin har allerede været ved magten i Rusland i over to årtier som enten præsident eller premierminister. Præsidentposten har han siddet på siden 2012, og hans nuværende periode udløber i 2024.

Det er en forfatningsreform, der har banet vej for, at Putin kan forlænge sin allerede lange periode som russisk leder.

Reformen blev stemt igennem af russiske vælgere sidste sommer.

Ifølge kritikere indeholdt reformen en række fristelser, der betød, at den var svær for russerne at sige nej til. Blandt andet inkluderede den pensioner sikret mod inflation og en mere retfærdig beregning af mindstelønnen.

Den indeholdt blandt andet også et endeligt forbud mod ægteskaber mellem to personer af samme køn. Desuden skrives Gud ind i forfatningen.

Oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj, der i dag sidder fængslet, kritiserede reformen hårdt sidste sommer.

Han kaldte afstemningen illegitim og et ulovligt show, som var designet til at legalisere Putins præsidentskab for livet.

- Vi vil aldrig godkende dette resultat, sagde han dengang i en video.