Putin-ven: Vi vil blande os i amerikansk midtvejsvalg

'De herrer, vi blandede os, vi blander os, og vi vil blande os.'

'Omhyggeligt, præcist, kirurgisk er måden, vi gør det på, og måden vi kan gøre det på'.

Snart er det kun Vladimir Putin selv, der mangler at erkende, at Rusland har gjort brug af troldehære for at påvirke det amerikanske valg.

Yevgeny Prigozhin, der er en af Putins mest åbenmundede allierede, har med ordene ovenfor kommenteret på en Bloomberg-rapport, der konkluderer, at Rusland var i færd med at blande sig i det amerikanske midtvejsvalg.

Det skriver The Guardian.

Yevgeny Prigozhin (tv.) og Vladimir Putin (mf.) ses her sammen til en middag på Prigozhins restaurant lige udenfor Moskva. Foto: Misha Japaridze/Ritzau Scanpix

Bekræfter gentagne forsøg

Prigozhin er kendt som en indflydelsesrig russisk forretningsmand, som er heftigt forbundet med den russiske præsident Putin.

Prigozhin bekræftede mandag i et skriftligt svar gennem sin personlige stab at kende til Ruslands gentagne forsøg på at påvirke foregående amerikanske valg - og det forestående midtvejsvalg.

Yevgenys lettere kryptiske udtalelser lander på midtvejsvalgets sidste kampagnedag. Et valg, der kommer til at få stor betydning for præsident Bidens resterende præsidentperiode, og som ser ud til at forpurre Joe Bidens resterende år i Det Hvide Hus.

Yevgeny Prigozhin menes at være en af Putins tætteste allierede. Foto:Alexander Zemlianichenko/Ritzau Scanpix

En konstant trussel

Scenariet, hvor Joe Biden og demokraterne taber midtvejsvalget, virker set udefra til at være en sand lækkerbisken for Putins troldehær, der højst sandsynligt slikker sig om munden ved tanken om en amerikansk statsleder, der ikke kan træffe store og skelsættende politiske beslutninger.

Og det kan de ikke, hvis det lykkes republikanerne at smide det snævre demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus ud på røv og albuer.

Yevgeny Prigozhin, der er bedre kendt som Putins personlige kok, tog tilbage i September ansvaret for at have startet specialstyrken Wagner-gruppen, der er sendt til Ukraine for at kæmpe under russiske Faner.

Russiske hackere og statsbetalte digitale troldehære er efter det amerikanske præsidentvalg i 2016 anset som en konstant trussel, da cyberdrillenisserne gik ind og strategisk forsøgte at underminere den demokratiske proces i de vestlige lande. Blandt andet gennem cyberangreb og spredning af misinformation på de sociale medier.