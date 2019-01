Putins agenter til sexet sladrehank: Hold fingrene væk

'Det reddede mit liv. Hvordan kan jeg fortryde?'

Det er essensen af den hviderussiske skandale-model, Anastasia Vasjukevitjs første offentlige udmelding til CNN efter hendes one woman-show i massemedierne i de seneste tre år og trusler om at offentliggøre hemmelige video-optagelser med pinlige afsløringer af Ruslands magtelite.

Det kulminerede med Anastasias anholdelse i Moskvas lufthavn op til forrige weekend, hvor en lille hær af russiske agenter førte hende væk til en ukendt adresse.

Anastasias farlige affære

Nu afslører den 28-årige sex-vejleder, escortpige og forfatter, at de russiske sikkerhedsfolk med alle oratoriske midler forsøgte at lukke munden på hende.

Milliardæren Oleg Deripaska i fortrolig samtale med Ruslands præsident Vladimir Putin. De to magtfulde mænd er uden tvivl grundigt trætte af Anstasia Vasjukevitj store mund. Foto: AP

De beordrede hende især til at holde kæft med den affære, hun igennem flere år havde med den magtfulde aluminiums-milliardær Oleg Deripaska, som har nære forbindelser til Vladimir Putin og nogle af den amerikanske præsident Donald Trumps stabsledere.

- De forklarede meget tydeligt, hvad jeg skulle gøre og sige og ikke sige. De sagde til mig, at jeg skulle holde fingrene væk fra Oleg Deripaska, fortæller Anastasia Vasjukevitj i det eksklusive interview med CNN.

Seksuel træning i Pattaya

I hendes udlægning instruerede agenterne hende også i, at hun skulle holde op med at udtale sig om Donald Trumps tidligere kampagnechef, Paul Manafort, og om præsidentens forbindelser til embedsmænd og ministre i den russiske regering.

Anastasia Vasjukevitj opnåede international berømmelse, da hun efter en rundrejse i metal-milliardæren Oleg Deripaskas lystyacht i 2016 lagde sig ud med krydstogtets magtfulde vært og derefter truede med at afsløre lyssky aftaler mellem Vladimir Putin og Donald Trumps kampagnefolk i forbindelse med valgkampen i USA.

Ansatasia Vasjukevitj bag tremmer i Bangkok i 2018. Foto: Ritzau Scanpix

Den karismatiske kvindes nedtur eksploderede for alvor, da hun i februar sidste år blev arresteret i Pattaya i Thailand under en erotisk 'trænings-session'.

Det kostede hende senere en dom på 18 års fængsel for at have etableret og været medlem af et hemmeligt selskab og for forsøg på at lokke unge mennesker til at prostituere sig.

Anastasia: - Det er mit liv

Anastasia Vasjukevitj lykkedes med at blive løsladt i utide, men de russiske myndigheder var ikke sene til igen at slå kløerne i den åbenmundede kurtisane, da flyet med hende om bord landede i lufthavnen Sheremetyevo.

I interviewet med CNN beskriver hun fængselsopholdet i Bangkok som 'et helvede', og hun er tilsyneladende også grundigt træt af sin hovedrolle i medierne:

- Det er som en 'blockbuster med mig inden i. Det er bare ikke en film. Det er mit liv, siger hun til CNN.

Spørgsmålet er så, om det endelig er lykkedes Vladimir Putiens sikkerhedsfolk at få den sexede sladrehank til at klappe i.

