Putins dødsfjende i retten: 'Nu er du i alvorlige problemer'

Den russiske oppositionsfigur Aleksej Navalnyj er tilsyneladende okay, efter han har været nægtet behandling for sin sygdom i fængslet

I Rusland er der én mand, man ikke skal pisse af.

Præsident Vladimir Putin.

Netop speciale i at få Putins pis i kog må den tidligere oppositionsleder og nu fængslede systemkritiker Aleksej Navalnyj dog siges at have.

Men nu kan munden på den 47-årige Putin-fjende dog formentlig blive endegyldigt lukket.

Russisk politi anholder en demonstrant med et skilt, hvor der står 'Tillykke med fødselsdagen Aleksej'. Organisationen bag oppositionslederen havde opfordret hans støtter i både Rusland og udlandet til at markere hans 47 års fødselsdag søndag. Foto: Dmitry Serebryakov/Ritzau Scanpix

3328 sider

Navalnyj risikerer således at skulle sidde endnu længere tid bag tremmer efter et gigantisk sagsanlæg er blevet rejst mod ham.

Tirsdag vil Moskvas byret nemlig indlede et retsmøde i en ny straffesag mod den fængslede Kreml-kritiker på anklager om opfordring til ekstremisme.

I maj kunne Navalnyj selv i et tweet oplyse, at der var rejst et anklageskrift på ham på svimlende 3328 sider.

'Uha, Navalnyj. Nu er du i alvorlige problemer. Du har godt nok begået en masse forbrydelser - sagde jeg til mig selv, da jeg så det store omfang af mit anklageskrift', skriver han i tweetet, som er fra 26. maj.

Lang fængselsdom

Sagen kan ende med, at Navalnyj får lagt flere år oven i de fængselsdomme, han i forvejen afsoner. Retsmødet skulle have været holdt i sidste uge, men blev udskudt til tirsdag.

Aleksej Navalnyj afsoner en fængselsstraf på 11,5 år. Han er dømt for svindel, foragt for retten og for at have brudt betingelserne for sin prøveløsladelse.

Han er tidligere blevet forsøgt myrdet, da han i 2020 blev forgiftet med nervegiften Novichok. Han anklager Rusland for at stå bag giftangrebet, men landet afviser anklagerne.

