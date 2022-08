Putins kæreste sanktioneret af USA

I årevis har Alina Kabayeva været udpeget som Vladimir Putins kæreste, og Putin har da også fået hende valgt til det russiske parlament.

Men nu er den 39-årige tidligere OL-gymnast blevet sanktioneret af USA.

Det fremgår af USA's finansministeriums hjemmeside, hvor der tirsdag kom nye tilføjelser til deres Foreign Asset Control-liste. Her er hun altså én af dem.

Indtil tirsdag er hun gået fri af USA's sanktionsliste, selvom hun ifølge The Wall Street Journal spiller en stor rolle i at skjule Putins enorme personlige formue, der anslås at være mellem 100-150 milliarder dollars.

Hun er tidligere blevet sanktioneret af både Storbritannien og EU.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Alina Kabayeva har også tidligere fået et velbetalt job som rådgiver for Putins spejderkorps, de uniformerede, nationalistiske unge russere. Foto: Pierse/Laureus/Ho/Ritzau Scanpix

Annonce:

Forværrer situationen

Selvom Kabayeva har været mistænkt for at skjule store dele af Putins formue, så er hun først blevet sanktioneret nu - flere måneder efter Putins stenrige oligarker er blevet det.

Ifølge amerikanske embedsmænd har hun undgået sanktioner i så lang tid, fordi det kunne forværre forholdet mellem USA og Rusland.

- Det vil kunne ses som et så personligt slag for Putin, at det yderligere kan forværre forholdet mellem Rusland og USA, sagde amerikanske embedsmænd til The Wall Street Journal tilbage i april.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Gymnastik og politik

Alina Kabayeva har gjort karriere indenfor et hav af områder.

I 2004 blev hun i Athen olympisk mester i rytmisk gymnastik, og fra 1999 til 2007 blev hun verdensmester hele ni gange i forskellige gymnastik-discipliner.

Efter hendes gymnastikkarriere sad hun til det russiske parlament, Dumaen, fra 2007-2014, hvor hun var valgt for Forenet Rusland - Vladimir Putins parti.

Annonce:

The Wall Street Journal fortæller, at den amerikanske regering mener, at hun er kæreste med Vladimir Putin og mor til mindst tre af hans børn. Det er dog aldrig blevet bekræftet.