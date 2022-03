Putins skjulte superyacht afsløret?

Meget tyder på, at det er lykkes aktivister at afsløre Putins gigantisk hykleri. Mens han buldrer mod russere med liv i Vesten, så har han selv en superyacht i Italien

Vladimir Putin buldrede i sidste uge mod russere, der lever det søde liv i Vesten.

Men meget tyder på, at han selv i den grad tager for sig af retterne fra livets bord.

Alexei Navalny, der risikerer 13 års fængsel, fordi han vover at tale Putins regime imod, er nemlig stadig særdeles aktiv i kulissen igennem sine støtter.

De lagde i går en velproduceret video med engelske undertekster på YouTube, hvor de fremlægger en række indicier på, at Vladimir Putin er den reelle ejer, at superyachten Scheherezade, der måler over 100 meter, har to helikopterplatforme og regnes som den 13. længste i verden.

Afsløringen gør, at Vladimir Putin nu står som skibets ejer på Wikipedia, men det gjorde det ikke for få timer siden.

Skibet er nemlig officielt uden ejer.

Det er i sig selv ganske mystisk, da skibsregistret normalt afslører skibes ejerforhold. Scheherezade er eneste i topkategorien, som står ejerløs.

Navalnys aktivister har gennemgået lister over skibets besætning for at afsløre skibets sande ansigt.

Her står det klart, at mindst ti af de faste besætningsmedlemmer, er ansat hos FSO. Det er den efterretningsorganisation som beskytter Vladimir Putin og udfører hans ugerninger.

Vandtæt klausul

Igennem lækkede rejseoplysninger kan de også se, hvordan de veltrænede russiske mænd rejser fra Rusland til den italienske havneby Marina di Carrara. Men hvem de egentlig passer på, er stadig uvist. Men at han er russer og enormt indflydelsesrig, synes at være sikkert.

Det er altså ikke lykkes at finde en rygende pistol, men i hvert fald et anonymt besætningsmedlem bekræfter over for aktiviterne, at Putin er skibets ejer.

New York Times har konfronteret den eneste vesterlænding af betydning på listerne over besætningsmedlemmer. Kaptajn Guy Bennett-Pearce fra England.

Han afviser dog fuldstændigt at oplyse, hvem der reelt ejer skibet med henvisning til en 'vandtæt tavshedsklausul'.

Navalnys folk har tidligere afsløret, hvordan Putin har gigantiske ejendomme, som han ikke ønsker at fortælle russerne om.

Superyachten ligger fortsat i havnen på Toscanas kyst mod Middelhavet. Afsløringen har nu startet en mindre storm på sociale medier, hvor folk kræver handling.

Vestlige myndigheder beslaglægger i disse uger russiske superyachter over en bred kam.

Oligarken Dmitrievitch Pumpyanskyj er seneste i rækken af superrige Putin-støtter, som må vinke farvel til sit flydende luksuseksil.

