Putins uhyggelige advarsel: - Ingen bør true en atommagt

Storbritanniens premierminister, Theresa May, er klar til at straffe Rusland for giftangreb

I dag vil Storbritanniens premierminister, Theresa May, meddele, hvem der ifølge briterne stod bag nervegas-angrebet på den russiske eks-spion Sergej Skripal og hans 33-årige datter i Salisbury, England.

Theresa May har tidligere slået fast, at Rusland med 'stor sandsynlighed' stod bag angrebet, der ifølge briterne blev udført med den russiske nervegift Novichok.

Rusland fik tidsfrist til midnat til at fremlægge beviser for sin uskyld, men det er tilsyneladende ikke sket, skriver avisen The Guardian.

Derfor vil Theresa May onsdag samle sine sikkerhedsrådgivere og drøfte mulige repressalier mod Rusland.

Ifølge britiske medier kan der blandt andet blive tale om økonomiske sanktioner, ændringer i visumreglerne samt en granskning af russiske finanser i Storbritannien.

Vil sætte Rusland på plads

May ventes desuden at samle en bred koalition af lande fra EU, Nato og FN, der skal være med til at 'sætte Rusland på plads'.

- Vi vil gøre, hvad der er passende. Vi vil gøre, hvad der er rigtigt, hvis det bevises, at sagen er sponsoreret af en stat, har premierministeren tidligere udtalt.

Theresa May har tidligere slået fast, at Rusland med 'stor sandsynlighed' stod bag angrebet. Foto: AP

Militæret blev sat ind for at rydde op efter nervegasangrebet i Salisbury. Foto: AP

Det russiske udenrigsministerium afviser skyld i giftangrebet og kræver adgang til efterforskningen. Anklagerne har affødt en kontant reaktion fra Moskva.

- Ingen bør true en atommagt, siger Maria Zakharova, der er talskvinde for det russiske udenrigsministerium.

Britiske myndigheder har sat gang i en proces med at se nærmere på den licens, som mediet Russia Today (RT) sender på i Storbritannien.

Det kan ramme britiske medier i Rusland.

- Ingen britiske medier får mulighed for at arbejde i Rusland, hvis de lukker RT, siger Zakharova ifølge russiske medier.

Trump støtter briterne

USA's præsident, Donald Trump, opfordrer Rusland til at komme med klare svar i sagen. Det siger Det Hvide Hus, efter at Trump har talt i telefon med den britiske premierminister.

- De to ledere blev enige om behovet for konsekvenser for dem, der bruger disse grufulde våben i en åbenlys overtrædelse af internationale normer, lyder udtalelsen fra Det Hvide Hus ifølge Reuters.

Eksspionens datter, Julia Skripal, er fortsat indlagt på hospitalet. Foto: Yulia Skripal/Facebook via AP

Angrebet fandt sted i den smukke, britiske domkirkeby Salisbury. Foto: AP

Danmarks forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) langer ud efter russerne.

- Vi fordømmer Rusland i stærke vendinger, for der kan ikke siges et enkelt pænt ord om de handlinger, de foretager sig for at undergrave vestlige demokratier, siger han.

Angrebet med nervegas er chokerende på to måder, mener forsvarsministeren.

- Det ene er, at man direkte dræber borgere i et andet land, og det andet er, at man anvender giftgas, der er indgået konventioner om, at man under ingen omstændigheder må anvende, siger han.

De britiske efterforskere undersøger gerningsstedet for spor. Foto: AP

Foto: AP

I alt 21 personer er blevet behandlet i forbindelse med overfaldet med nervegas i Salisbury 4. marts.

Men kun tre personer er stadig på hospitalet. Det drejer sig om Sergej Skripal, hans datter Julia og betjenten Nick Bailey, som var en af de første personer, der fandt faderen og datteren livløse på en bænk.

Dobbeltspion

Sergej Skripal, der var dobbeltspion, blev i 2010 en del af en større spionudveksling mellem Rusland og USA. Han bosatte sig i Salisbury.

Samtidig oplyser den britiske indenrigsminister, Amber Rudd, at landets politi og sikkerhedstjenester vil efterforske, hvorvidt Rusland er involveret i andre mistænkelige dødsfald i Storbritannien.

Det drejer sig angiveligt om 14 mistænkelige dødsfald, som i første omgang blot var blevet behandlet som almindelige dødsfald. Men de pågældende dødsfald er i medierne igen og igen blevet sat i forbindelse med Rusland.

- Jeg ønsker at få tilfredsstillet min egen nysgerrighed med hensyn til at få klarlagt, at disse beskyldninger blot er beskyldninger og ikke andet end det. Sikkerhedstjenesterne vil deltage i denne efterforskning, oplyser Rudd i et brev til parlamentets indenrigsudvalg.