Putins 'veninde' vil beholde russisk gas

Den franske præsidentkandidat Marine Le Pen siger, at hun i et bredt omfang er tilhænger af restriktionerne mod Rusland, undtagen når det kommer til olie og gas

Valget i Frankrig spidser til, og om under to uger skal franskmændene til stemmeurnerne i den afgørende duel mellem den nuværende præsident, Emmanuel Macron, og den evige rival: højrefløjspolitikeren Marine Le Pen.

Le Pen opnåede sit bedste resultat til dato, da valgstederne lukkede efter første valgrunde søndag.

Men på et område får den erfarne politiker kritik: Venligheden rettet mod Putin, Kreml og Rusland. Det skriver BBC.

Skal ikke lide

I et radiointerview med franske Inter Radio forholder Le Pen, som stiller op for partiet Rassemblement National, sig til de sanktioner, der er rettet mod Rusland.

Hun siger, at hun langt hen ad vejen er positivt stemt for sanktionerne, men hun ønsker ikke, at der skal pålægges sanktioner på russisk gas og olie.

- Jeg ønsker ikke, at det franske folk skal lide som følge af konsekvenserne af sanktioner på olie og gas, siger Marine Le Pen i radiointerviewet ifølge BBC.

Kritiseret for 'tætte bånd'

Le Pen har fået - og får - kritik for at være venlig mod Vladimir Putin.

Forud for valget i 2017 rejste Le Pen til Moskva for at mødes med den russiske præsident og brugte aktivt billeder af de to sammen på sit partis hjemmeside.

Dertil modtog hendes parti et lån fra en russisk bank tæt forbundet med Kreml, kort efter at Rusland i 2014 annekterede Krim.

Men Marine Le Pen forsvarer sig ved at sige, at annekteringen af Krim var en anden situation end den, som Ukrainerne vågnede op til 24. februar.

Det franske valg afgøres 24. april, og de seneste meningsmålinger fra Politico viser et tæt løb mellem Macron og Le Pen.