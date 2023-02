Q afskriver Kofod: 'Vikaren'

Ekstra Bladets politiske kommentator spår ikke tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod de store chancer for et storslået comeback

Daværende udenrigsminister Jeppe Kofod (S) opnåede ikke valg til Folketinget ved valget i november 2022.

Ikke desto mindre gør han nu comeback på de bonede gulve, efter at Socialdemokratiets verdensmålsordfører, Mette Gjerskov, har sygemeldt sig fra tjansen som politiker.

Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup finder det dog usandsynligt, at Kofod har et storslået comeback i sigte.

- Jeg mener ikke, at man skal lægge for meget i det, lyder vurderingen fra Qvortrup

- Jeg vil ikke kalde Kofod for en færdig mand i politik, men jeg tror ikke, at man skal forvente et større comeback. Han er inde som sygevikar, og der er ikke nogen mulighed for, at han kommer i regering eller noget, der ligner.

Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup. Foto: Tariq Mikkel Khan

Qvortrup påpeger i den forbindelse, at Kofod i 2022, på trods af at kunne bryste sig med titlen som udenrigsminister, ikke opnåede valg til Folketinget med sine 4279 personlige stemmer.

Dermed blev han slået med 652 personlige stemmer af Rasmus Horn Langhoff, der løb med det yderste mandat i Sjællands Storkreds.

- Det var noget af en kold afvaskning han fik ved valget, på trods af at han havde en tung ministerpost, men ikke kunne trække et mandat. Det er udelukkende fordi, han er next in line som suppleant, at han nu vender tilbage.

- Det er ikke sådan, at der venter Kofod en stor og glorværdig karriere - det tror jeg faktisk han har lagt bag sig. Han er bare vikaren. Om ikke fra helvede, men så bare vikaren, siger Qvortrup.