Q: Det er en underlig juleleg

Statsminister Mette Frederiksens besøg i Det Hvide Hus understreger ifølge politisk kommentator Henrik Qvortrup, at hun bejler til toppost i NATO. Hun vil efterlade dansk politik i et vakuum

Store smil, ros og et møde, der varede længere tid end først planlagt.

Statsminister Mette Frederiksens besøg hos den amerikanske præsident, Joe Biden, har hældt benzin på bålet og spørgsmålet om, hvorvidt hun bejler til en toppost i NATO.

En påstand hun selv afviser, men politisk kommentator på Ekstra Bladet Henrik Qvortrup er ikke i tvivl.

- Glemt alt om hendes udenomsnak. Hun ER kandidat til posten, understreger Henrik Qvortrup.

- Alle tænkende mennesker kan regne ud, at hun er kandidat, og efter besøget er det kun blevet mere sandsynligt, tilføjer han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I sidste uge meldte regeringen ud, at man vil investere 143 milliarder kroner i forsvaret over de næste 10 år, hvilket også bidrog til det i forvejen omtalte NATO-kandidatur. Foto: Susan Walsh

Fogh gjorde det også

Qvortrup bider blandt andet mærke i, at mødet mellem statslederne trak ud, og det bidrager til spekulationerne.

Annonce:

- Besøget varede 1,5 time, og det kan jo være, at de talte om vejr og vind, men det tror jeg nu ikke. Det betyder bare, at det bliver endnu sværere at mane spekulationer til jorden, siger han.

- Det er en underlig juleleg. Sagen er jo, at hun ikke kan sige mere, og hendes problem er jo, at i situationer som disse, så lyver man lige så stærkt, som en hest kan rende.

- Anders Fogh gjorde det jo også, da han fik en NATO-toppost, og derfor er der jo ingen som tror på hende, når hun siger, hun ikke er kandidat.

Mette F i Det Hvide Hus: - Det skal vi lægge mærke til

Ifølge Qvortrup er mødet gået som smurt, hvis man ser det fra Mette Frederiksens perspektiv, men spekulationerne vil fortsætte.

- Efter mødet er der intet, der kan få folk til at sige, at spekulationerne om en NATO-post bare var en storm i et glas vand, men det efterlader dansk politik i et vakuum.

Mette Frederiksens flirt med NATO-posten vil have stor betydning for dansk politik, der vil være påvirket af spekulationerne vedrørende statsministeren.

- Dansk politik vil befinde sig i et vakuum, fordi vi ikke ved, om vi skal have en ny statsminister, og samtidig skal Socialdemokratiet have en ny formand, understreger Qvortrup.

Mette Frederiksen besøger Joe Biden i Det Hvide Hus

Lagt på is: - Ligner en straffeaktion

Kofod afviser: - Vi har en meget stærk relation

Rekord: Mette F. har ventet 1200 dage på at komme i Det Hvide Hus