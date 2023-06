Q: - Det er næsten det værst tænkelige scenarie

Det bliver et stort kaos, hvis Mette Frederiksen får posten som Nato-formand, men hvad vil der rent teknisk ske, hvis det bliver tilfældet? Det vender Ekstra Bladets journalister i podcasten 'Ingen Kommentarer'

- Det er næsten det værst tænkelige scenarie for Mette Frederiksen, for nu er ånden ude af flasken.

Sådan lyder dommen fra Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup oven på nyheden om, at Joe Biden gerne ser Jens Stoltenberg fortsætte som generalsekretær for Nato.

Mette Frederiksen (S) er den seneste tid af mange blevet givet titlen som en mulig arvtager for nordmanden Jens Stoltenberg, men ifølge det norske medie NRK er hun nu ude af billedet.

- Skaden er sket for Mette Frederiksen. Hun har mistet autoritet, fordi det nu er blevet fastslået, at hun var klar til at forlade dansk politik, uddyber Henrik Qvortrup.

- Der var noget, der var mere spændende end at være statsminister i Danmark, og den ånd kan ikke stoppes tilbage i flasken.

Foto: Jonas Olufson

Tilbage til Socialdemokratiet

Indtil videre tyder noget altså på, at Mette Frederiksen bliver hjemme i Danmark. I hvert fald indtil næste år. Ifølge det norske mediet DN er Mette Frederiksen nemlig stadig aktuel som kandidat til generalsekretær-posten. Bare først næste gang.

Henrik Qvortrup spår dog ikke, at vi på noget tidspunkt får klar besked fra Mette Frederiksen om hendes kandidatur.

- Officielt er hun jo slet ikke gået efter posten. Det er jo bare noget, vi alle ved. Og på et tidspunkt skal vi til det igen. Så starter cirkusset forfra, siger han.

Qvortrup hæfter sig dog ved, at usikkerheden om fremtiden sandsynligvis vil påvirke stemningen internt i Socialdemokratiet.

- Selvom vi ikke har det fra hestens egen mund, ved vi, at der var noget, hun hellere ville end at være formand for Socialdemokratiet og statsminister i Danmark. Og det vil uundgåeligt svække hendes autoritet, forklarer han.