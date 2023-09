Q: Ellemann er for pæn

Kun 4 procent af danskerne foretrækker ham som statsminister. Henrik Qvortrup mener, at ny Megafon-måling er 'træls' for Ellemann

Det er ikke nemt at være Jakob Ellemann.

I en ny Megafon-måling er det nemlig kun 4 procent af danskerne, der foretrækker Venstres formand, Jakob Ellemann, som statsminister.

Henrik Qvortrup, Ekstra Bladets politiske kommentator, kalder målingen 'bemærkelsesværdig' og 'træls' for Ellemann.

For pæn til politik

Regeringen er i øjeblikket på charmeoffensiv rundt om i landet, men det ændrer formentlig ikke på Ellemanns position, mener Qvortrup.

- Ellemann er for pæn til politik. Han har ikke kynismen og frækheden til at tage opmærksomheden fra Frederiksen og Løkke, og det betyder, at de får lov til at køre med klatten.

Qvortrup har dog et godt råd til Ellemann.

- Kast de pæne manerer overbord og sæt dig på dagsordenen. Frederiksen og Løkke kommer ikke til at give plads til Venstre, siger han.

Jakob Ellemanns tid som 'reel bejler' til statsministerposten er forbi. Det mener Henrik Qvortrup. Foto: Jonathan Damslund

'Mere og mere komisk'

Henrik Qvortrup mener, at tallene afspejler, at Ellemanns tid som reel bejler til statsministerposten er slut.

- Man skal ikke have den store analytiker-eksamen for at se, at han ikke længere er et reelt bud, siger han.

Qvortrup peger på, at ønsket om nøglerne til Statsministeriet ligger dybt i Venstres DNA, men at Ellemanns håb bliver 'mere og mere komisk for hver dag, der går'.

Ellemann er en 'letvægter'

Henrik Qvortrup mener også, at timingen er uheldig. Venstre holder landsmøde i november, og der er ifølge Henrik Qvortrup flere og flere, der diskuterer, om Ellemann er den rette til formandsposten.

- Mange centrale Venstre-folk bliver jo bekræftet i, at de er havnet med en letvægter som formand, siger han.

Han mener ikke, at der er et formandsskifte lige rundt om hjørnet, men der er gang i den bag kulisserne.

- De skal nok klappe af ham til landsmødet, men tag ikke fejl - der bliver snakket i krogene, siger Qvortrup.

'En knalddygtig formand'

Morten Dahlin, der er politisk ordfører for Venstre, siger til TV2, at partiet har en 'knalddygtig formand'.

Han mener, at forklaringen på Venstres efterhånden mange dårlige meningsmålinger skal findes i Ellemanns sygdomsforløb, og at Venstre igen vil vinde frem, når Venstres politik får lov at virke.

Den forklaring giver Henrik Qvortrup dog ikke meget for.

- Alle har sympati for, at manden har været syg, men de kan bare ikke blive ved med at fedte rundt i det. Han er nødt til at være lige så fræk og skamløs som Frederiksen og Løkke, siger Henrik Qvortrup til Ekstra Bladet.

Megafon-målingen er foretaget på vegne af Politiken og TV2.