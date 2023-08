Q: - Ellemann har et forklaringsproblem

Jakob Ellemann-Jensen fyrede sin øverste departementschef på et pressemøde fredag eftermiddag. Vicestatsministeren står nu tilbage med et seriøst forklaringsproblem, vurderer Henrik Qvortrup

- Ellemann har et forklaringsproblem.

Sådan lyder vurderingen fra Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, efter vicestatsminister og forsvarsminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), afskedigede sin højre hånd på et pressemøde fredag eftermiddag.

Ingen tillid

På pressemødet fortalte Jakob Ellemann-Jensen, at han ikke længere har tillid til departementschefen i Forsvarsministeriet, Morten Bæk, efter han fremlagde en rapport for vicestatsministeren, der ikke var fyldestgørende.

- Jeg synes, fyringen er forståelig. Det er rimelig spektakulært, at manden, der skulle klæde Ellemann på, kun har gjort det meget nødtørftigt. Hvis jeg var Ellemann, ville jeg også være sur over at blive smidt for løverne, siger Henrik Qvortrup.

Jakob Ellemann-Jensen fyrede fredag eftermiddag sin departementschef i Forsvarsministeriet. Foto: Axel Emil Hammerbo

'Han har et forklaringsproblem'

Ifølge Qvortrup ændrer det bare ikke på, at Ellemann stadig står med et forklaringsproblem.

- Der er to udgaver af Jakob Ellemann-Jensen. Der er den, som ikke bare sagde, at Mette Frederiksen har et ansvar, men også krævede at hun tager det ansvar.

- Og så er der den Ellemann, der sidder i regeringen som forsvarsminister og argumenterer for, at man kan have et ansvar uden at tage det.

Indlysende dårligt start

- Det er indlysende, at det er en dårlig start at komme tilbage på. Han skal stå og forklare sig i en møgsag. Det bliver anskueliggjort, at der var en Ellemann før og efter flertalsregeringen.

Henrik Qvortrup forestiller sig dog ikke, at sagen får direkte konsekvenser for vicestatsministeren.

- Ellemann er livsforsikret. Han sidder i flertalsregering, så der er ingen, der har interesse i, at han går af, siger Ekstra Bladets politiske kommentator og tilføjer:

-Sagen slutter ikke i den forstand, at der kører en undersøgelse. Hvem ved, hvad der kommer frem? Men jeg har svært ved at se, at Ellemann går af.

Fredag eftermiddag måtte Jakob Ellemann-Jensen erkende, at han ikke længere har tillid til den nu tidligere departementschef i Forsvarsministeriet Morten Bæk. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Der er noget om snakken

Qvortrup vurderer, at der må være noget galt i Forsvarsministeriet, når Ellemann må skride til fyring af sin nærmeste rådgiver og øverste embedsmand.

- Nu får Ellemann understreget, at der er noget galt, når der er et system, der fylder ham med forkerte oplysninger. Både da forhandlingerne tager sted, men også når departementschefen ikke har klædt ham ordentligt på, siger han.