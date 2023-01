Q gør status: Her er vinderen

I deres første halvanden måned har regeringen været i stiv modvind, men Ekstra Bladet politiske kommentator roser den for ikke at lade sig blæse omkuld

Storebededags-problematikken har været en hovedpine for Mette Frederiksens (S) regering, lige siden den blev dannet for halvanden måned siden.

Men Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup synes faktisk, at den fortjener anerkendelse på trods af modstanden.

- Umiddelbart er det jo en sjælden mistrøstig start, de har fået. Alle er sure på regeringen, og målingerne er katastrofale. Det fås ikke meget værre, siger han og fortsætter.

- Det er indlysende, at storebededags-diskussionen har givet regeringen større problemer, end de på noget tidspunkt havde forestillet sig, men der er en selvstændig pointe i, at de får markeret, at det ikke er en regering, der lader sig blæse omkuld.

- Jeg tror, regeringen tænker, at så får de det overstået og markeret, hvad det indebærer at være flertalsregering, og det er godt, det sker nu, og ikke halvanden måned før et folketingsvalg, hvilket jeg synes giver mening.

Mette Frederiksen (S) og Jakob Ellemann Jensen (V) har lidt i regeringens første halvanden måned, mener Henrik Qvortrup. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Trækker op til storkonflikt

Men på trods af, at regeringen får revet plastret af nu, er det langtfra gået så smertefrit, som Mette Frederiksen og co. havde regnet med, mener Qvortrup.

- De vidste godt, det ville blive upopulært, men jeg tror ikke, de havde set komme, at der nærmest skulle rejse sig en folkebevægelse mod det. Nu har vi også blandet fagbevægelsen ind i det, og det ligner noget, der kan trække op til en storkonflikt, hvilket givetvis ikke været med i planerne.

Afkrævet svar: Var det din idé, Mette?

Og Ekstra Bladets politiske kommentator lægger ikke skjul på, hvem han mener, der har klaret det værst af de tre regeringspartier, og hvem vinderen er.

- Der er især to af de tre partier, der stikker ud som nogle, der har problemer. Lad mig afsløre, at det parti, som jeg egentlig synes har klaret det bedst, er Lars Løkke Rasmussen (M) og Moderaterne. De har ikke synderlige forklaringsproblemer over for deres vælgere. Det har Mette Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen.

Lars Løkke Rasmussen(M) og Moderaterne kommer bedst ud af regeringens første halvanden måned, mener Ekstra Bladet politiske kommentator. Foto: Emil Agerskov

Stort pres på Ellemann

Henrik Qvortrup peger især på, at det har givet bagslag for Jakob Ellemann at kræve, at de andre partier skulle æde storebededags-forslaget, for at de kunne få plads til forhandlingerne om forsvarsforliget.

- Man kan diskutere, om Jakob Ellemann kørte den lige lovligt konfrontatorisk. Han blev jo også underkendt, og nu kan man godt komme med til forhandlingerne uden at købe ind på det.

Qvortrup fremhæver også den måling, Megafon lavede for TV 2 og Politiken fredag. Her står Venstre til sølle 8,8 procent af stemmerne - det dårligste resultat nogensinde.

- Sådan nogle målinger bliver bare selvstændigt et problem for dem, for det gør, at baglandet begynder at ryste på hånden og sætte spørgsmålstegn ved, om det nu var så smart at gå i seng med fjenden, siger han og fortsætter.

- Det øger presset på Ellemann.

