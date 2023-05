Q hæfter sig ved detalje: Underligt!

Fem milliarder kroner årligt til sundhedsvæsnet og 400 millioner i år og næste år til kræftområdet.

Tirsdag havde regeringen pengeposen fremme, da den på et pressemøde i Rigshospitalets Nordfløj præsenterede en ny sundhedspakke.

En pakke, der skal rette op på et mildt sagt haltende sundhedsvæsen.

Henrik Qvortrup, Ekstra Bladets politiske kommentator, er langtfra overrasket over regeringens nye tiltag, men der er en særlig detalje, han hæfter sig ved - ligesom mange af læserne i Ekstra Bladets liveblog.

Hvorfor var udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen egentlig til stede på pressemødet, der som bekendt handlede om sundhed?

- Det er en underlig situation, og det gør, man igen spørger, hvorfor han overhovedet blev udenrigsminister og ikke sundhedsminister. Han er den mest indenrigspolitiske udenrigsminister, Danmark har haft i nyere tid, bemærker Henrik Qvortrup.

Som tidligere sundhedsminister giver Løkkes tilstedeværelse dog alligevel en vis mening, fortsætter han.

- Løkke er repræsentant for et regeringsparti, og vi ved allesammen, han har forstand på det her. Så på den måde er det måske naturligt nok.

Hvorfor var Lars Løkke Rasmussen, Danmarks udenrigsminister, egentlig til stede på et pressemøde om sundhed? Foto: Tariq Mikkel Khan

Forventeligt

Henrik Qvortrup kalder dog sundhedspakkens indhold 'forventeligt og naturligt'.

- Jeg har forudsagt, at det ville ske. Vi var nået et punkt, hvor regeringen fremstod stadig mere utroværdig. Sundhedspolitikken har hele tiden bestået af besværgelser: 'Nu skal vi have orden på det', 'nu vil vi ikke finde os i det mere' og så videre.

- Det sker intet ved at sige, at noget ikke er godt nok. Der skal bindes kroner i halen, og det er, hvad regeringen gør nu. Ellers ville de også stå med et forklaringsproblem, siger han.

Regeringens nye mange milliarder til sundhedsområdet kommer i kølvandet på, at nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen mandag viste, at hver fjerde kræftpatient i 2022 ikke modtog behandling inden for den såkaldte forløbstid. En negativ rekord.

Samtidig har DR siden marts afdækket lange ventetider og ulovlig praksis på Aarhus Universitetshospital.

