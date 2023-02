Q om ny finte: - Politisk drilleri

Lørdag meldte fem partier i Folketinget ud, at de sender samtlige folketingsmedlemmer ned i salen for at stemme om afskaffelsen af store bededag.

Ballademagerne, der står bag nybruddet i dansk politik, består af en umage alliance af Enhedslisten, SF, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Et nybrud i dansk politik, som oftest klappes af med såkaldte clearingaftaler.

- Jeg vil kalde det politisk drilleri, lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

Clearingaftaler er uformelle aftaler mellem folketingsgrupperne, der betyder at det ikke er nødvendigt at stille med samtlige folketingsmedlemmer hver gang der skal stemmes om et lovforslag i Folketingssalen.

På den måde kan folketingsmedlemmerne passe øvrige opgaver, samtidig med at aftalerne fungerer som bolværk mod at tilfældige faktorer kan udøve indflydelse på stemmetal og beslutninger, der foretages i Folketingssalen.

Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup. Foto: Tariq Mikkel Khan

Forhindrer intet

Hvad går det ud på, det her med at ophæve clearingaftalen?

- Det er jo den der gør, at politikere ikke behøver stemme, hvad de nu engang skal stemme. Det betyder at politikerne kan være til alt muligt andet, så længe lige mange fra hver side er væk.

- Men ved at insistere på at annullere clearing-aftalen, så tvinger modstanderne af at afskaffe store bededag alle dem, der gerne vil afskaffe store bededag til offentligt at vise, at det er det de stemmer for, siger Qvortrup.

Så jeg ser det som et stunt, der skal udstille for hele verden hvem det er, der stemmer for, og hvem det er, der stemmer imod, på en måde man normalt ikke ville se det ske i Folketinget.

Hvad i alverden er fidusen i det?

- Det kommer ikke til at betyde, at store bededag ikke bliver afskaffet - det er mere drilleri. Det tjener alene det formål, at åbenbare for hele verden hvem det er, der stemmer for afskaffelsen af store bededag.

- Det kommer ikke til at forhindre noget. Det er et show-off for modstanderne af at afskaffe store bededag. Jeg ville kalde det politisk drilleri, siger Qvortrup.