Q: Point of no return for Mette Frederiksen

Det er en overraskende klar udmelding fra Mette Frederiksen, at røde partier er ude af regeringsforhandlingerne. Men er det en dødsdom for rød blok?

Først var Enhedslisten ude af regeringsforhandlingerne. Og så fulgte Alternativet trop.

Mette Frederiksen vil ikke længere forhandle med de to partier, og den fungerende statsminister vil danne regering med partier fra blå blok.

Det er en 'meget interessant' udmelding, siger Ekstra Bladets politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

- Det her er et point of no return. Det, der hidtil har været Mette Frederiksens livsforsikring i regeringsforhandlingerne, er, at der har været et rødt alternativ at falde tilbage på, hvis det skulle mislykkes at lave en aftale over midten.

- Ved at afsværge sig det og melde ud, at man planlægger at gå i en retning over midten, så er ånden ude af flasken. Nu må det være en bred regering, vi får, siger han.

Annonce:

Villighed fra blå partier

Mette Frederiksen holdt pressemøde klokken 13, hvor hun sagde, at der fortsat er et godt grundlag for at kunne danne en bred regering.

Mere detaljeret blev hun ikke, men Henrik Qvortrup har et bud på, hvem Frederiksen foretrækker at gå i regering med:

- Jeg tror, at Mette Frederiksens ønskescenarie er en regering med Venstre og uden Radikale Venstre, siger han.

Dødsdom for rød blok?

Nu er Enhedslisten ude af forhandlingerne, og dermed er det røde flertal lagt i graven. Alternativet har meldt ud, at partiet også er ude af regeringsforhandlingerne.

Mai Villadsen (EL) retter hård kritik af Mette Frederiksen.

Enhedslisten er ikke længere med i regeringsforhandlingerne, oplyser partiets politiske ordfører, Mai Villadsen. Mette Frederiksen har valgt højrefløjen, siger hun Enhedslisten er ikke længere med i regeringsforhandlingerne, oplyser partiets politiske ordfører, Mai Villadsen. Mette Frederiksen har valgt højrefløjen, siger hun

- Det er en ny Mette Frederiksen og en radikal anderledes end den, som trådte til som en venstrefløj i Socialdemokratiet, der ønskede at investere i velfærd, og som vi på mange områder har haft et godt samarbejde med, siger hun til Ritzau.

- Henrik Qvortrup, hvilken position stiller det her SF i?

Annonce:

- Det røde flertal er opsagt. Så SF skal gøre op med sig selv, om de vil indgå i en regeringskonstellation med et borgerligt parti.

- Kan man tale om, at det her er en dødsdom for rød blok?

- Det er i hvert fald en overraskende klar udmelding. Det overraskende er, at Mette Frederiksen ikke længere kan true med at falde tilbage på det røde flertal, som hun fik på valgaftenen. Og dermed spiller hun sig et kort af hænde, siger Henrik Qvortrup.

Formand for SF Pia Olsen Dyhr har skrevet på Twitter, at partiet fortsat er inviteret til forhandlinger, hvor de vil 'slås for rød-grønne løsninger ved forhandlingsbordet'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I Venstre taler de allerede om, hvilke ministerposter de skal have, hvis de kommer i regering. Hør hvilke i ugens 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app.