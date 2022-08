Q: - Søren Gade er et scoop for Venstre

Henrik Qvortrup ser først og fremmest Søren Gades tilbagevenden som en måde at dæmme op for Støjberg-effekten. Derudover er timingen sublim, mener Qvortrup

- Hvor dagen startede i konservativt plus, så vil jeg sige, at den slutter i Venstre-plus. Det er virkelig en skalp for Venstre.

Sådan siger Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, efter at Søren Gade mandag aften på Facebook annoncerede sin tilbagevenden.

Henrik Qvortrup ser det nemlig som en stor nyhed for Venstre.

- Jeg ser det som et scoop for Venstre.

Skal afhjælpe Støjberg-effekten

Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne har været et bygkorn for Venstre i meningsmålingerne. Derfor ser Qvortrup det som en kærkommen nyhed for Venstre.

- Jeg tror først og fremmest, at det her er en manøvre, der sigter på at dæmme op for Støjberg-effekten.

Ifølge Qvortrup appellerer Søren Gade til mange af de samme vælgere som Inger Støjberg.

- Målingerne har jo vist, at Inger Støjberg trækker mange vælgere fra Venstre, og det, at de kan stille med en så populær en figur i Jylland, som Søren Gade er, er naturligvis et forsøg på at dæmme op for Støjberg.

Stjæler dagsordenen

At Venstre melder Søren Gades comeback på banen netop nu, kommer ikke som en overraskelse for Henrik Qvortrup, hvor det efterhånden kan siges, at valgkampen er skudt i gang.

- Man skal lige notere sig timingen. De generobrer lige noget dagsorden her 12 timer, efter at Søren Pape bekendtgjorde sit statsminister-kandidat.

- Det er et forsøg på at genvinde noget momentum, fortæller Qvortrup, der forventer, at Søren Gade stiller op i Jylland.

Qvortrup påpeger også, at Venstre sender et klart signal til Det Konservative Folkeparti.

- Venstre har ikke tænkt sig at overgive sig i den tvekamp, de har med de konservative, siger Henrik Qvortrup.

Kan gøre stor forskel

Søren Gade vælger at tage endnu en tur i managen for det parti, han har været medlem af siden han var 15 år. Derfor kan den tidligere forsvarsministers tilbagevenden være netop det, som Jakob Ellemann-Jensen har brug for.

Han kommer til at spille en nøglerolle for Venstre i den kommende valgkamp.

- Man skal ikke underkende Søren Gades popularitet - ikke mindst i det jydske. Det er stort for Venstre at få ham tilbage på stemmesedlen