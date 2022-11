Q: Super smart træk af Mette Frederiksen

Mette Frederiksen signalerer, at hun vil det brede samarbejde, når hun peger på Søren Gade som formand for Folketinget

Mette Frederiksens opbakning til Søren Gade (V) som formand for Folketinget er et taktisk smart trick.

Det siger Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup.

- Jeg synes, det er et super smart træk af Mette Frederiksen. Hun får signaleret, at hun vil det brede samarbejde, at hun ikke er magtfuldkommen og at hun ikke kun kigger på sin egen blok, siger han.

Skulle Mette Frederiksen senere i regeringsforhandlingerne ende med at lave en rød regering, sender hendes opbakning til Søren Gade et 'nyttigt signal'.

- Så vil hun kunne sige, at hun har været villig til at kigge bredt, siger Qvortrup.

- Det er en symbolsk handling, der er rimelig omkostningsfri, men det viser, at Mette Frederiksen mener det, når hun taler om bredt samarbejde.

Testede idéen

Den fungerende statsminister bakkede op om indstillingen af Søren Gade som Folketingets formand blot 10-15 minutter efter Venstre meldte ud.

Annonce:

Det gjorde hun i et opslag på Facebook.

- Venstre indstiller Søren Gade som ny formand for Folketinget. Det, synes jeg, er en rigtig god ide, skrev hun.

Ifølge Henrik Qvortrup testede Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen idéen om at indstille Søren Gade som formand med Mette Frederiksen, inden det blev meldt officielt ud.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Sender det her et signal om, at der kan være en bred regering på vej?

- Nej, jeg tror ikke, at man kan sætte lighedstegn mellem det her, og at der derfor er en bred regering på vej rundt om hjørnet.

Flertal bakker op

Efter Socialdemokratiets udmelding om, at de bakker op om Søren Gade, har flere partier stemt i. Både Moderaterne, Nye Borgerlige og SF mener også, at Søren Gade er den rette mand.

Det betyder, at der er et politisk flertal bag Søren Gade.

Annonce:

Det er en yderst prestigefuld post, Søren Gade er indstillet til. Socialdemokraten Henrik Dam Kristensen har været formand for Folketinget indtil 1. november. Han genopstillede ikke til folketingsvalget.