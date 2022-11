Q: V er et skridt tættere på regering med S

I sin tale til Venstres landsmøde sagde formand-Ellemann, at Danmark ikke er nærmere et alternativ til Mette Frederiksen som statsminister, samtidig med at han kommenterede forhandlingerne på Marienborg

Sammenlignet med i går er vi et skridt tættere på en regering med både Socialdemokratiet og Venstre.

Sådan lyder den umiddelbare vurdering fra Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, efter Jakob Ellemann-Jensen (V) har holdt tale til Venstres landsmøde.

- Det var en tale, hvor han lader alle døre stå åbne – om end der var en overvægt i retning af at forberede Venstre-folket på en situation, hvor Venstre går i regering, siger han.

Qvortrup beskriver talen som den første seriøse imprægnering af baglandet til en eventuel regering med Socialdemokratiet.

Ikke et ondt ord

Jakob Ellemann-Jensen var heller ikke meget ude med riven efter fungerende statsminister, Mette Frederiksen (S), i sin tale.

Mette Frederiksen, som han tidligere har beskrevet som 'rædselsfuld', og som han i øvrigt ikke stoler på, er ikke nævnt med et ondt ord. Blot nøjes Ellemann-Jensen med at fortælle, at der er noget tillid, der skal repareres.

- Det tror da pokker, siger Henrik Qvortrup og fortæller, at vi har at gøre med en partiformand, der skal forberede sin medlemmer på, at den statsminister – som man har sagt, man ikke kan stole på – kan blive statsminister i en regering sammen med Venstre.

- Det er da klart, at der lige er et par kameler, der skal sluges.

Distancen til blå blok

Ekstra Bladets politiske kommentator fortæller ligeledes, at hvis Jakob Ellemann-Jensens slutplan er at gå i regering med Socialdemokratiet, så kunne han ikke være gået længere, end han gjorde i dag.

- Det var grænsen, siger han med henvisning til, at Ellemann-Jensen ikke kunne have talt en regering med S mere op, end han gjorde - uden stadig at holde alle døre åbne.

Samtidigt noterede Qvortrup sig den afstand, som Venstreformanden lagde til resten af blå blok.

- Han gør er relativt stort nummer ud af at distancere sig fra blå blok. Budskabet om, at Venstre skal stå der i egen ret, er ret centralt, siger Qvortrup og forklarer, at det også er en måde at forklare den meget tænkelige situation, hvor V ender i regering med S - som det eneste borgerlige parti.

- Så har han fortalt sine medlemmer, at Venstre i mindre grad skal ligge under for, hvad der er laveste fællesnævner i blå blok, men at de skal være Venstre i egen ret, siger han afslutningsvist.