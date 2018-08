QUIZ: Kan du gætte om det er gakkelak eller Alternativt ministerium?

Alternativet er klar med en plan for fremtidens Danmark, hvis Uffe Elbæk bliver statsminister.

15 nye ministerier med 22 nye ministre. Kun Statsministeriet og Udenrigsministeriet får lov til at beholde deres nuværende navne.

Planen får en hård medfart af politisk kommentator Hans Engell.

- Det her har ikke en kinamands chance for at blive til noget, siger han til Ekstra Bladet.

- Det er jo så stor en omlægning af hele den danske centraladministration, at jeg overhovedet ikke kan se noget, der bare minder om et flertal for at gennemføre den plan.

Tag Ekstra Bladets alternative quiz og se, om du kan gætte, hvilke ministerier der er en del af Uffes nye plan, og hvilke redaktionen her har fundet på.

