Qvortrup: - Det kan vende op og ned på dansk politik

Efter flere måneders undersøgelser er Minkkommissionen snart klar til at offentliggøre deres beretning om minkforløbet.

Kommissionen lægger op til en kritik af Statsministeriet i sagen, kunne Ekstra Bladet tirsdag afsløre. Det kan vise sig at få store konsekvenser for Mette Frederiksen og departementschef Barbara Bertelsen, alt afhængigt af alvoren af kritikken.

- Hvis kommissionen kommer frem til, at de (Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen, red.) har vidst eller burde have vidst det, så står de begge to med et gedigent problem, siger Henrik Qvortrup, der understreger, at han udtaler sig på baggrund af Ekstra Bladets afsløring.

Hvis kritikken af statsministeren er hård, har det potentiale til at 'vende op og ned på dansk politik', mener Qvortrup.

- Det kan udskyde planerne om et valg. Ultimativt kan det betyde overvejelser om en rigsretssag.

Ikke overraskende

At kommissionen lægger op til kritik, kommer imidlertid ikke bag på Qvortrup.

- Det havde været underligt, hvis de ikke havde gjort det. De har jo været enormt interesseret i arbejdsgangen i Statsministeriet, og man har jo fået afdækket, hvordan man i Statsministeriet nidkært følger den mindste detalje i hver sag, siger Henrik Qvortrup og fortsætter.

- Derfor er det jo også interessant, hvis Statsministeriet intet har vidst i lige præcis den her sag.

Prisen er betalt

Ifølge Ekstra Bladets kilder står Fødevareministeriet til en særlig hård kritik, men her er den politiske pris allerede betalt, mener Qvortrup.

- Mogens Jensen tog en kugle og gik af som fødevareminister, så det er ikke lige så sprængfarligt politisk set. Hvis det var blevet ved hans afgang, havde Mette Frederiksen nok været meget godt tilfreds.

Ifølge Ekstra Bladets kilder fremgår det af høringsbreve, som kommissionen har udsendt til en række af de aktører, der har været til afhøring, at man lægger op til kritik af Statsministeriet.

Høringsbrevene er en af de sidste skridt før en offentliggørelse. Hver person, der er genstand for kritik, har muligheden for at levere et svar, og herefter er man klar til at offentliggøre den endelige beretning.