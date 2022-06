Qvortrup: Isabella Arendts partiskift kan give bagslag

Den tidligere formand for Kristendemokraterne Isabella Arendt melder sig ind i Det Konservative Folkeparti, men ifølge politisk kommentator på Ekstra Bladet Henrik Qvortrup har hun et problem

Hun blev kendt som 'vikaren fra himlen', da hun overtog formandsposten i Kristendemokraterne under folketingsvalget i 2019.

Tidligere i maj var romantikken forbi, og nu har hun så fundet et nyt parti. Mandag kom det frem, at hun melder sig ind i Det Konservative Folkeparti.

- Partiskiftet kan give bagslag for hende. Det smager af levebrødspolitiker, siger Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Hun er meget sulten efter at blive i politik. Man har en følelse af, at hun vil melde sig under fanerne, hvor som helst.

Isabella Arendt har udover de konservative og Kristendemokraterne også været en del af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom(DSU).

Artiklen fortsætter under billedet..

Isabella Arendt. Foto: Emil Agerskov

Et friskt pust

Isabella Arendt skal vænne sig til nye politiske toner på specielt udlændingeområdet, men hun har flere mærkesager, som allerede stemmer overens med de konservative.

Hun siger selv til TV2, at nogle af de mærkesager, hun vil fokusere på er klima, natur, børn og miljø.

- Partiets idé er, at hun appellerer til nogle vælgergrupper, som konservative har svært ved at nå. Man vil prøve at ramme familiesegmentet og ikke så meget prøve at ramme 'mænd i blå blazere', og det ser jeg som en god ting.

- Spørgsmålet er, om hun kan gøre det samme for de konservative, som hun gjorde for KD, hvor hun var et frisk pust, der næsten bragte dem i folketinget, siger Henrik Qvortrup.

Overvurderer Isabella

På trods af partiets ambitioner med deres nye folketingskandidat, skal man ikke tro, at hun kan gøre den store forskel, mener Qvortrup.

- Man kan ikke frakende hende et folkeligt talent, og hun er god i debatter.

- Men selvom hun appellerer til nogle andre vælgergrupper, skal man ikke overvurdere hendes betydning.

29-årige Isabella Arendt blev søndag aften indstillet som folketingskandidat i de konservatives vælgerforening i Hedensted.