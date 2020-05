Qvortrup: Mette F. immun i rødt opgør

Mette Frederiksen kan vende SF og Enhedslisten ryggen og tilslutte sig Venstres forslag om skattestop og momsreduktion, uden at det koster det store for samarbejdet i rød blok.

Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup.

- Der vil blive talt lidt hårdt, og der bliver lidt dårlig stemning, hvis der kommer skattestop eller momsnedsættelse, men okay, det tror jeg, at Mette Frederiksen lever med, siger han.

Ingen afvisning

SF-formand Pia Olsen Dyhr udtaler ellers i dag over for Politiken, at hun vil have regeringen til at bekræfte, at genopretningen af dansk økonomi skal bygge på den politik, der er skitseret i det såkaldte forståelsespapir.

Det fremgår af forståelsespapiret, som blev underskrevet af Socialdemokratiet og SF, De Radikale og Enhedslisten ved regeringsdannelsen i sommer, at velfærden skal styrkes, og at stigende ulighed og fattigdom skal bekæmpes.

Pia Olsen Dyhrs udmelding i Politiken i dag er en reaktion på, at Mette Frederiksen endnu ikke har afvist Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensens, forslag om et skattestop og halvering af momsen, som ifølge hende bliver på bekostning af samfundets svageste.

Mens Enhedslisten også afskriver Venstres forslag om skattestop om momsnedsættelse, mener hverken Enhedslisten eller De Radikale, at der er behov for at få bekræftet forståelsespapiret på ny, som SF kræver.

Klassisk konflikt

Ifølge Henrik Qvortrup er det røde slagsmål et udtryk for, at dansk politik er ved at blive normaliseret efter at have været i undtagelsestilstand, siden coronakrisen brød ud i marts.

- Nu ser vi en af de store forskellige på de tre partier, der støtter regeringen, ret tydeligt beskrevet. Vi har på den ene side De Radikale, der synes, at det kunne være fint nok med nogle skattelettelser og momsnedsættelse.

- Og så har vi SF og Enhedslisten på den anden side, der siger, at den ikke går, og det er den klassiske konflikt mellem De Radikale og SF og Enhedslisten.

Pia Olsen Dyhrs krav til Mette Frederiksen får Henrik Qvortrup til at spørge: Hvad ellers?

- Hvad er det SF forestiller sig at gøre, hvis regeringen siger, at det er meget smart at lave nogle skattelettelser?

- Vil de vælte regeringen? Næppe. Og det samme spørgsmål kan man stille til Enhedslisten, og det er altid der, at den strander, når de små partier puster sig op, siger Henrik Qvortrup.