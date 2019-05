Qvortrup om Løkkes flik-flak: - Kan bukserne holde?

Først ville Venstre danne regering med Socialdemokratiet, men nu udstiller Lars Løkke Rasmussen en socialdemokratisk regering som noget af det værste, der kan ske.

Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup.

- Strategien er nu at udstille Socialdemokratiet som nogen, der er ekstremt venstreorienterede og som vil brand-beskatte danskerne, og det er selvfølgelig sat meget på spidsen, siger Henrik Qvortrup.

Venstres skarpe kritik kommer efter, at Socialdemokratiet fremlagde deres bud på en sammenhængende økonomisk plan, der skal frigøre flere penge til velfærd.

Men kritikken kommer også få dage efter, at Lars Løkke Rasmussen foreslog en SV-regering, fordi de to partier trods alt var relativt enige.

- Hvis man følger dansk politik i de her dage, så er der en overhængende risiko for, at man står ganske rundtosset tilbage, fordi det er det samme parti (Venstre, red.), der for to dage syntes, at det var en vidunderlig idé, om man gik i regering sammen (med Socialdemokratiet, red), siger Henrik Qvortrup, der er nervøs på Lars Løkke Rasmussens vegne efter mandagens flik-flak.

- Jeg oplever i denne her valgkamp Venstre og især statsministeren skræve så vidt, at det store spørgsmål må være; kan bukserne nu også holde?