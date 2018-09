Qvortrup om V-kampagne: Det lugter af valg

Ny storstilet kampagne fra Venstre er et tydeligt tegn på, at valget nærmer sig, lyder det fra den politiske kommentator

- Det lugter af valg. Jeg siger ikke, at valget kommer i morgen - eller om en måned, men hvis Lars Løkke trykker på knappen i morgen, så har de fået fastlagt et tema. Sådan siger Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup om Venstres nye store kampagne, der kører under sloganet: "Venstre arbejder for fællesskabet".

Ifølge den politiske kommentator bevæger Lars Løkke Rasmussen og Venstre sig direkte ind på Socialdemokraternes banehalvdel.

- Annoncerne handler ikke om, at det skal kunne betale sig at arbejde eller udlændingepolitik. Det er i stedet en velfærdsdagsorden. Det ser jeg som et meget tydeligt tegn på, hvad det er, Lars Løkke har tænkt sig at vinde folketingsvalget på: Velfærdsdagsordenen, siger Henrik Qvortrup.

Og det lægger pres på Mette Frederiksen og socialdemokraterne.

- Lars Løkke Rasmussen har tænkt sig at vinde valget inde på Mette Frederiksens banehalvdel. Det er en presbold til Mette Frederiksen, der for tiden i forvejen har sit at slås med i rød blok.

Venstres annoncer kan blandt andet ses i aviser, i biografen og på sociale medier. Ifølge partiet er der tale om den største Venstre-kampagne siden valget i 2015, og de forventer at nå ud til to millioner danskere.

Du kan se hele interviewet med Henrik Qvortrup i videoklippet øverst i artiklen.