Qvortrup: Pind og Støjberg i åben krig

Ekstra Bladets politiske kommentator mener, at Inger Støjberg ultimativt kan risikere at miste posten som næstformand

Inger Støjbergs tidligere ministerkollega Søren Pind langer ud efter Støjberg i et hårdt angreb.

Venstres næstformand er for tiden omdrejningspunktet i den såkaldte Instrukskommission, som kulegraver, hvorvidt hun handlede mod bedre vidende, da hun som integrationsminister i 2016 bad landets asylcentre om at adskille mindreårige asylpar.

I går - på kommissionens førstedag - blotlagde Søren Pind på Twitter, at det ifølge Justitsministeriet var imod reglerne at adskille asylparrene uden at vurdere hvert enkelt tilfælde.

Søren Pind var justitsminister i tiden omkring Støjbergs instruks til asylcentrene.

For mit eget vedkommende kan jeg blot sige, at beskeden dengang fra Justitsministeriet var klokkeklar: Man kunne ikke bare generelt skille mand og kone ad - hvert enkelt tilfælde skulle vurderes konkret. Andet manglende også bare. Og den besked tilgik også integrationsministeriet — Søren Pind (@sorenpind) May 14, 2020

Dermed er der opstået åben krig mellem Pind og Støjberg, mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup.

- Der er åben krig, men det havde været mere på sin plads, hvis Pind havde sagt det, han siger i dag, dengang han stadig var i Folketinget.

- Han siger, at han lod beskeden gå videre til Integrationsministeriet, men det var ikke noget, offentligheden fik at vide - at landets justitsminister var uenig med integrationsministerens praksis, siger Henrik Qvortrup.

Brud på loven?

Ifølge Qvortrup står Inger Støjberg i en mere og mere udsat position, i takt med at instrukskommissionens arbejde skrider frem, og flere detaljer bliver fremlagt.

- Generelt kan man sige, at nettet strammes om Inger Støjberg, selvom hun kæmper en brav kamp for at vinde den folkelige opinion til at fastholde, at det her bare handler om nogle grimme, gamle mænd, der er gift med 12-årige piger.

- Der må man sige, at denne sag er andet og mere end det. Grundlæggende handler den om, hvorvidt en minister skal overholde loven - ja eller nej - og der er flere tegn på, at Inger Støjberg fra snart sagt alle sider har fået besked om, at den praksis, hun kørte som minister, var forkert og ulovlig, mener kommentatoren.

Rap over nallerne

Inger Støjberg blev valgt som næstformand i Venstre september sidste år.

Posten er ikke i fare nu, men det kan den komme afhængigt af kommissionens afgørelse, vurderer Henrik Qvortrup.

- Foreløbig er den ikke udfordret, også fordi hun langt hen ad vejen er lykkedes med at få udbredt fortællingen om, at hun bare ville beskytte de små piger, men det er klart, at hun får et ordentligt rap over nallerne med den her kommission.

- Og ultimativt hvis det skulle ske, at hun bliver sat for en rigsret - det ved vi jo ikke, men hvis det skulle ske - mener jeg, at Venstre vil have et problem ved at have hende siddende som næstformand, siger Henrik Qvortrup.