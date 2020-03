R-leder vil låne 300 milliarder kroner til coronafond

De Radikale støtter forslaget fra en række topøkonomer, der foreslår, at staten opretter en hjælpefond på 300 milliarder kroner, som skal dække tabet for hårdt ramte virksomheder.

Der er allerede meldinger om et stigende antal arbejdsløse i Danmark, og mange virksomheder vil den kommende tid opleve nedgang, fordi store dele af samfundet er lukket ned på grund af udbruddet af coronavirus.

- Hvis ikke denne sundhedskrise skal omsætte sig til en finanskrise, som rækker langt ud over de måneder, vi bekæmper epidemien, så er der behov for, at staten laver en stor hjælpefond.

- Den skal signalere, at vi bakker op om virksomheder, der tvinges i knæ, så vi kan sikre, at arbejdspladserne er der, når butikkerne åbner igen, siger leder Morten Østergaard (R).

Han er onsdag aften til forhandlinger i Finansministeriet, hvor regeringen og Folketingets partier forhandler om at finde en løsning for små- og mellemstore virksomheder, samt selvstændige og freelancere.

Regeringen har allerede præsenteret og gennemført en række tiltag. Onsdag blev det seneste præsenteret.

Sideløbende foreslår en række topøkonomer med tilknytning til tænketanken Kraka i onsdagens Berlingske, at Danmark optager et lån på 300 milliarder kroner.

De skal placeres i en hjælpefond, og vurderingen er, at det er nok til at dække hele den private sektors værdiskabelse i omkring to måneder.

Topøkonomerne foreslår, at virksomheder for den periode, hvor samfundet er lagt ned af epidemien, kan få udbetalt for eksempel 90 procent af deres nedgang.

Det er set i forhold til samme periode sidste år. Økonomerne erkender en række udfordringer, men kalder det den mindst ringe løsning.

Det skal være en betingelse, at virksomhederne ikke afskediger medarbejdere.

Forslaget er muligt på grund af den aktuelt meget lave rente. Er renten én procent, vil det betyde en ekstra årligt statsligt udgift på tre milliarder kroner bare for at forrente gælden.