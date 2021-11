R og V: Statsminister skal også aflevere computer i sms-sag

Det er ikke nok, at statsministeren langer mobilen over til politiet.

Også hendes computer og en eventuel iPad bør udleveres for at øge chancen for at genskabe de sms'er om minksagen, som er blevet automatisk slettet.

Det mener støttepartiet De Radikale og oppositionspartiet Venstre, skriver Politiken.

De Radikales retsordfører, Samira Nawa, siger, at politiet bør få de bedst mulige vilkår i søgningen efter de slettede beskeder.

- Politiet skal have lige præcis de redskaber, der er behov for, for at kunne genskabe sms'erne. At de skal genskabes, og at de skal indgå i kommissionens arbejde, kan der ikke være nogen tvivl om, for de burde slet ikke være blevet slettet i første omgang, siger hun til Politiken.

Samme besked kommer fra Sophie Løhde, der er politisk ordfører i Venstre.

Meldingerne kommer, efter at forskellige it-eksperter i medierne har fremhævet, at det er muligt, at der gemmer sig en digital kopi af sms'erne på andre af statsministerens enheder, såfremt de har været synkroniseret med telefonen.

Beskederne er vigtige for blandt andet Minkkommissionen, der er nedsat for at undersøge, hvad der skete, da regeringen tog beslutningen om at aflive millioner af mink uden lovgrundlag.

29. april i år blev Statsministeriet bedt af kommissionen om at gemme relevante oplysninger for kommissionens arbejde, herunder sms'er.

Men først 8. september - mere end fire måneder senere - fik kommissionen svar. Beskeder fra statsministeren - og tre centrale topfolk i ministeriet - var automatisk slettet.

Kommissionen bad herefter ministeriet om at forsøge at genskabe sms'erne, men selv om ministeriet fik en rykker, svarede det ikke på henvendelsen, før sagen havde været fremme i pressen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere sagt, at hun blev rådgivet til at slette beskeder automatisk på telefonen af sikkerhedshensyn. Sms'erne blev slettet efter 30 dage.

Hun har lovet at svare på centrale spørgsmål i sagen.

- Der er stillet en række spørgsmål fra medier og Folketinget, og de spørgsmål vil Statsministeriet selvfølgelig svare på, sagde Mette Frederiksen mandag uden at sige nærmere om, hvornår det sker.

Statsministeren skal afhøres i Minkkommissionen 9. december.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til den seneste udgave af Ekstra Bladets podcast 'Ingen Kommentarer' herunder eller i din podcastapp. Det handler selvfølgelig om Minkkommissionen og de slettede sms'er.