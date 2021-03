Rådgav Trump-regering: Nu er han anholdt

Rådgiveren er blandt andet sigtet for at overfalde en betjent i forbindelse med stormen på Kongressen

En tidligere rådgiver til Trump-regeringen er blevet anholdt efter stormen på Kongressen i starten af januar.

Det skriver The New York Times.

Federico G. Klein, som manden hedder, er blandt andet blevet sigtet for ulovlig indtrængen, vold og overfald på en betjent med 'farligt våben'.

Det våben, som Klein anvendte, er ifølge overvågningsvideoerne et skjold, som han fik vristet fra urobetjentene.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Klein (på billedet) er tidligere ansat som rådgiver til Trump-regeringen. Foto: FBI

Time for time: Sådan forløb dramaet i Washington

Den første

Han er det første medlem af Trump-regeringen, som er blevet anholdt i kølvandet på stormen, hvor tusindvis af Trump-støtter indtog Kongressen i Washington D.C.

I 2016 arbejdede Klein på den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps kampagne og arbejdede efterfølgende som rådgiver til regeringen, hvor han var sikkerhedsgodkendt.

Da FBI i kølvandet på optøjerne efterlyste en lang række personer, fik de flere henvendelser om, at Klein tog del i det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: John Minchillo/Ritzau Scanpix

Her er de: 40 personer som FBI jagter efter kaos

På videomaterialet kan man se ham bære en 'Make American Great Again'-kasket. Ifølge FBI har man også hørt ham råbe fra frontlinjen af demonstranterne, at man 'har brug for friske folk' til at hjælpe med bryde politiets linjer.

I alt er 300 demonstranter blevet sigtet i forbindelse med urolighederne sjette januar, hvor flere personer mistede livet.