Rådgiver bekræfter: Trump vil købe Grønland

Økonomisk rådgiver i Det Hvide Hus Larry Kudlow bekræfter, at præsident Donald Trump har interesse i at købe Grønland

Det er tilsyneladende ikke bare en vild drøm for den amerikanske præsident at købe Grønland.

Donald Trump, der blandt andet har skrevet en bog kaldet 'Art of the deal', har altså kastet sit blik for god ejendom på den nordlige halvkugle.

Økonomisk rådgiver i Det Hvide Hus Larry Kudlow bekræfter nemlig, at præsident Donald Trump har udvist reel interesse i at købe Grønland, hvorfor han også har afsøgt sine muligheder, skriver The Washington Post.

- Det udvikler sig. Vi er i gang med at kigge på det. Danmark ejer Grønland. Danmark er en allieret. Grønland er et strategisk sted. Jeg siger bare, at præsidenten, som ved et og andet om at købe ejendom, gerne vil tage et kig, sagde Larry Kudlow søndag på den højreorienterede nyhedskanal Fox News.

Besøger snart Danmark

Donald Trump skal besøge Danmark om blot to uger, hvor hans interesse måske vil være mere på Rigsfællesskabet end på selve Danmark. Grønlands eget udenrigsministerium har dog allerede afvist den tidligere bygherres, og nu leder af den frie verden, tilnærmelser.

'Grøndland er rigt på naturresurser som mineraler, det reneste vand og is, fisk og grøn energi, og det er en ny destination for eventyrturister. Vi er åben for handel, men ikke til salg,' skrev udenrigsministeriet i et tweet fredag.

Ifølge Wall Street Journal, som kunne fortælle om Trumps interesse som de første, har præsidenten været interesseret i Grønland i flere uger.