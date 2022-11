Rådgiver: Trump meddeler præsidentkandidatur i næste uge

Tidligere præsident i USA Donald Trump vil i næste uge annoncere, at han stiller op til det amerikanske præsidentvalg i 2024.

Det siger hans mangeårige rådgiver Jason Miller fredag lokal tid.

- Trump vil på tirsdag meddele, at han stiller op til præsidentvalget, siger Miller i podcasten 'War Room', som tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon står bag.

- Det bliver en meget professionel bekendtgørelse, tilføjer Jason Miller uden at uddybe nærmere.

Seniorrådgiveren fortæller videre, at Trump har sagt til ham, at der ikke er nogen tvivl om, hvorvidt han stiller op.

- Selvfølgelig stiller jeg op, skal Trump have sagt ifølge Miller.

På et republikansk vælgermøde i Ohio i mandags forud for tirsdagens midtvejsvalg varslede Trump selv, at han vil komme med en 'meget stor nyhed' i næste uge.

- Jeg kommer med en meget stor bekendtgørelse på tirsdag den 15. november fra Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida, sagde den tidligere præsident med henvisning til sit Florida-hjem.

I flere uger - sågar måneder - har 76-årige Donald Trump antydet, at han vil stille op til præsidentvalget i 2024.

Trumps varslede bekendtgørelse kommer i kølvandet på et skuffende midtvejsvalg for den tidligere præsident, hvor en række af hans håndplukkede republikanske kandidater klarede sig dårligt.

Mange iagttagere havde talt om en 'rød bølge' med henvisning til den republikanske partifarve, men partiet fik altså en langt mindre sejr end ventet.

Blandt andet i delstaten Pennsylvania, hvor Demokraterne ligefrem fravristede Republikanerne et senatssæde.

En af valgets få republikanske vindere blev Florida-guvernør Ron DeSantis, som anses for at være Trumps største rival i kampen om at blive partiets nominerede frem mod præsidentvalget i 2024.

Trumps bekendtgørelse i næste uge og formentligt tidlige entré i den amerikanske præsidentvalgkamp kan være et forsøg på at svække DeSantis.