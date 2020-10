Rådvilde politikere: Fupperson talte om dyrebordeller til hemmeligt møde

- I mine 15 år i Folketinget, har jeg ikke oplevet noget så surrealistisk, som det, vi oplevede i forgårs.

Sådan siger Michael Aastrup Jensen, der er næstformand i Udenrigspolitisk Nævn, om det møde, hvor en ukendt, falsk person formåede at snyde sig ind.

Personen udgav sig for at være Svetlana Tikhanovskaja, der er hviderussisk oppositionsleder.

Møderne i nævnet foregår normalt i så dyb hemmelighed, at folketingsmedlemmerne i udvalget hverken må medbringe mobiltelefon eller fortælle andre om mødets indhold.

Falsk person deltog i møde i Udenrigspolitisk Nævn

Stjerner i russisk tv

Michael Aastrup Jensen siger til Ekstra Bladet, at han kan se to mulige grunde til, at den falske person snød sig med til mødet:

- Det ene er, at Martin (formand for Udenrigspolitisk nævn, red.) og jeg bliver ufrivillige stjerner i et russisk satireprogram.

- Men den anden, som jo er den værste, er at det var den russiske efterretningstjeneste eller grupper, der støtter dem, som forsøger at stille os i dårligt lys eller teste vores systemer.

Kvinden, der dukkede op til mødet, slukkede hurtigt for kameraet og undskyldte sig med en dårlig forbindelse.

- Hun lød lidt famlende til at starte med, men hun er jo ikke professionel politiker, så der var ikke nogle alarmklokker, der ringede, fortæller Michael Aastrup Jensen til Ekstra Bladet.

Danske dyrebordeller

Det var først, da kvinden begyndte at tale om danske dyrebordeller, at det gik op for Michale Aastrup Jensen, at der var noget helt galt:

- Hun havde hørt en meget foruroligende rapport om, at danske politikere besøgte dyrebordeller

- Da begyndte vi at tænke 'what'.

Danske dyrebordeller har netop været oppe at vende i russisk stats-tv, da et russisk parlamentsmedlem for nylig påstod det samme.

- Men det blev værre end det. For så sagde hun, 'tak', men at hun lige havde rejst det over for kansler Merkel i Tyskland - og hun var også bekymret for dyrebordeller i Danmark, fortæller en overrasket Michael Aastrup Jensen.

Mødet blev herefter afsluttet, og de danske politikere sad målløse tilbage.

Rutinernes skyld

Michael Aastrup Jensen forsikrer, at der ikke er blevet delt nogle statshemmeligheder i det 40 minutter lange møde.

- Hvis ansvar er det, at det er endt, som det er endt?

- Det er selvfølgelig de rutiner omkring hvordan man sætter sådan nogle her møder op, som jo ikke bare er noget, man lige gør.

- De er gået langt for at fuppe os med en falsk hjemmeside, telefonnummer og så videre.

- Så, det er selvfølgelig de rutiner, vi har haft i Folketinget, der ikke er gode nok.

Han fortæller, at der nu er igangsat et arbejde med at stramme op på rutinerne, så det ikke kan ske igen.

- Hvad med noget så simpelt som at kræve, at kameraet skal være tændt?

- Det er en af de ting, vi indfører.

Lidegaard: Frækt

Over for TV2 News udtrykker Martin Lidegaard, formand for Udenrigspolitisk Nævn, sig noget mere afslappet.

- Det er frækt, siger han.

- Vi håber bare på, at det var en dårlig joke.

Nævnet har valgt at gå frem med historien for at advare andre mod lignende fupnumre:

- Vi havde slet ikke fantasi til at forestille os, at nogen ville fuppe os, afslutter Michael Aastrup Jensen.