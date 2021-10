Rachele Mussolini til tops i Rom

Italiens fascistiske leder Benito Mussolinis barnebarn, Rachele Mussolini, fik det højeste antal stemmer under byråds-valget i den italienske hovedstad Rom.

Det skriver CNN.

Rachele Mussolini er opstillet for partiet Fratelli d'Italia, der nedstammer fra det neo-fascistiske Movimento Sociale Italiano parti, som blev stiftet af støtter til Benito Mussolini efter 2. verdenskrig.

Ikke første gang

I et interview med den italienske avis La Repubblica, siger Rachele Mussolini, at hun er overbevist om, at vælgerne ikke var koncentreret om hendes navn men derimod hendes initiativer.

- I skolen plejede de at pege på mig, men Rachele, og den person jeg er, vandt over efternavnet, uanset hvor belastende det navn er, sagde hun.

Hun er ikke den første efterkommer af den italienske diktator, der går ind i politik.

Hendes stedsøster, Alessandra Mussolini, var en del af parlamentet under Silvio Berlusconi, og hun var også medlem af Europaparlamentet.