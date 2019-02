Racist. Løgner. Bedrager!

USA's præsident, Donald Trump, er 'en racist, en løgner og en bedrager'.

Det mener hans tidligere advokat Michael Cohen.

Det fremgår af en 20 sider lang skriftlig udgave af det vidneudsagn, Cohen forventes at afgive i en åben høring i Repræsentanternes Hus senere onsdag.

Det skriver netmediet Politico, der har offentliggjort vidneudsagnet.

I høringen skal Michael Cohen forklare, hvad han ved om Trump-kampagnens forbindelser til Rusland under valgkampen i 2016.

Den tidligere advokat kender Trumps forretningshemmeligheder bedre end de fleste. I mere end ti år var han nemlig personlig advokat og fikser for Donald Trump.

Michael Cohen vil afsløre Trump på direkte tv

Ifølge vidneudsagnet distancerer Cohen sig kraftigt fra præsidentens 'bedrageri', og han kommer med flere alvorlige anklager mod Trump.

- Jeg er flov over mig selv og de ting, jeg gjorde for Trump i min stræben efter at beskytte og støtte ham.

- Jeg er flov, fordi jeg ved, hvem Trump er. Han er en racist. Han er en bedrager. Han er en løgner, vil Michael Cohen sige.

Michael Cohen har valgt at samarbejde med specialanklager Robert Mueller i forbindelse med Rusland-undersøgelsen.

Hans samarbejdsvillighed viste sig dog først, efter han blev taget i at have løjet ikke bare for Mueller under afhøringer i begyndelsen af 2017, men også over for Kongressen.

Noget, han også vil komme ind på under høringen:

- Jeg respekterer, at nogle af jer måske betvivler og angriber mig på min troværdighed. Derfor er det vigtigt for mig at understrege, at mit vidneudsagn i dag er uomtvisteligt, og at informationerne, I vil høre, er korrekte og sande, står der i vidneforklaringen.

Tirsdag udtalte Cohen, at det amerikanske folk med høringen 'får muligheden for selv at afgøre, hvem der taler sandt'.

Det Hvide Hus og Trump har gentagne gange taget afstand fra Michael Cohen og den viden, han påstår at have.

Senest tirsdag aften udtalte Sarah Sanders, talskvinde i Det Hvide Hus, at det var 'grinagtigt, at nogen tager en dømt løgner som Cohen alvorligt'.

Hun henviser til, at Cohen i december sidste år blev idømt tre års fængsel.

Dommen skyldes blandt andet, at advokaten har sørget for betaling til to kvinder for at holde mund med oplysninger, der kunne skade Donald Trump under præsidentvalgkampen i 2016.

Cohen blev også dømt for at have løjet under en høring i Kongressen om Trumps byggeplaner i Moskva.