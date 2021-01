Radikal formand er ked af at sige farvel til Rohde

Formand Sofie Carsten Nielsen (R) er ærgerlig over, at Jens Rohde mandag har meddelt, at han vil melde sig ud af De Radikale. Dermed mister partiet et folketingsmedlem.

Det skriver hun på Facebook.

- Jeg er ærgerlig over, at Jens ikke føler sig hjemme i vores parti. For vi har og skal altid have plads til stor forskellighed. Og stor uenighed. Meninger og idéer skal mødes og brydes, hvis vi skal skabe reel forandring, skriver hun.

Rohde har været et markant medlem af De Radikale, siden han på ny kom i Folketinget i 2019. Hun forholder sig ikke direkte til hans kritik, men skriver i opslaget, at De Radikale vil holde fast i de høje grønne ambitioner.

En af grundene til, at Jens Rohde melder sig ud, er, at han mener, at partiet bør have en bedre balance på det grønne område, så livet kan leves i både land og by. Der er ikke alle, der kan cykle på arbejde, mener han.

Jens Rohde kritiserer desuden De Radikales trusler om at vælte den socialdemokratiske regering, hvis der ikke kom større indrømmelser på klimaområdet.

Det var en trussel, som Sofie Carsten Nielsen til at begynde med gentog, da hun blev formand, men det er en strategi, som hun siden har forladt, hvilket Rohde anerkender.

De forskellige fløje i De Radikale brød ud i lys lue, da Morten Østergaard trådte tilbage som politisk leder efter flere situationer, hvor han havde krænket kvinder ved at tage på dem.

Han har været på orlov fra Folketinget siden november.

Den ene fløj, som Rohde tilhørte, mener, at partiet skal være mere midtersøgende, mens den anden fløj, som Carsten Nielsen står for, har talt for en mere konfrontatorisk stil.

Ifølge Jens Rohde har partiet sendt sig selv ud i 'ligegyldighedens ingenmandsland', fordi det ikke længere kan samarbejde med Venstre og Socialdemokratiet på udlændingeområdet.

Rohde kritiserede også partiets balance i sexismedebatten, hvor han savner retsstatsprincipper. Til det siger Carsten Nielsen, at 'alle mennesker er lige meget værd uanset køn og baggrund'.

Det fremgår ikke, om Jens Rohde agter at trække sig fra Folketinget, forsætte som løsgænger eller noget helt tredje.

Jens Rohde har tidligere været medlem af Venstre. De Radikale har nu 15 mandater.