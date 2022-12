Radikale Venstre er ude af forhandlinger om regering

De Radikale er efter snart seks uger ude af forhandlingerne om at danne en regering over midten. Det oplyser politisk leder Martin Lidegaard til Politiken og DR Nyheder.

Det skyldes, at De Radikale ikke var tilfreds med, hvor langt en kommende regering ville strække sig på blandt andet børne- og ungeområdet samt klimapolitikken.

- Når vi valgte i allersidste øjeblik at sige nej tak til at sidde i regeringen, så skyldes det, at vi ikke fandt det helt samme ambitionsniveau på det, der handler om Danmarks fremtid, siger han til DR.

Han henviser til klimaet, børnene og uddannelsessystemet.

- Der tror vi, vi kan påvirke det hele mere ved at stå udenfor i et godt samarbejde med den nye regering og forsøge at skubbe ambitionerne op på de områder, siger Martin Lidegaard.

Der ventes ifølge politiske iagttagere at blive dannet en regering inden for få dage, hvis det lykkes partierne.

Annonce:

Partierne har forhandlet siden valget 1. november. Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne forhandler fortsat videre. De tre partier har sammen med De Radikale forhandlet natten til tirsdag, hvor forhandlingerne fortsætter.

Partiet kommer ikke til at være støtteparti, men vil heller ikke være i opposition, lyder det. Hvis de tre andre partier går sammen, har de dog reelt et flertal uden De Radikale, da de nordatlantiske mandater traditionelt ikke blander sig i dansk indenrigspolitik.

Siden Lidegaard overtog partiet kort efter valget, er han gået målrettet efter at gøre De Radikale til en del af en kommende regering hen over midten.

- Jeg har altid selv drømt om sådan en regering. Men i sidste ende må man gøre op, hvor man kan gøre mest for klimaet, børnene og hele vores uddannelsessystem. Det gør vi nok bedst udenfor, siger han til DR.

De Radikale har som ultimativt krav, at en regering skal droppe sine planer om at oprette et dansk modtagecenter for asylansøgere i det afrikanske land Rwanda. Men Socialdemokratiet har stået hårdt på det modsatte.

Annonce:

Ifølge Lidegaard skyldes partiets afgang ikke udeståender om Rwanda. Det er der fundet en løsning på. Planen er, at der vil blive præsenteret et grundlag for en ny regering onsdag, oplyser han.

Partiet har ifølge avisens oplysninger indkaldt til hovedbestyrelsesmøde tirsdag aften klokken 19.30.