For første gang i 25 år skal De Radikale vedtage nyt principprogram, og ordet 'nedrustning' er fjernet fra et udkast.

Partiet mødes lørdag til et landsmøde i Odense.

For nylig gik De Radikale med i en forsvarsaftale. Den skal øge udgifterne til militær og forsvar med to procent af bnp.

Begrebet bnp er et udtryk for landets samlede produktion af varer og tjenester.

Trods forslaget om at fjerne ordet 'nedrustning' går partiet dog samtidig ind for nedrustning. Det siger landsformand Mikkel Irminger Sarbo til Politiken:

- Man kan jo godt have en ambition om, at vi ikke skal bidrage til gensidig oprustning, men stadig i en situation sige, at vi må anerkende, at det ikke er alle, der ønsker den fredelige sameksistens i verden, som vi har, siger han.

Han forklarer, at ordet kom med i 1976 i principprogrammet, fordi der var en anspændt situation mellem Sovjetunionen og USA.

Dengang var det vigtigt for De Radikale at markere, at partiet ikke var en del af en 'oprustningsspiral'.

På spørgsmålet om, hvorvidt partiet har ændret kurs og ikke går ind for nedrustning, svarer landsformanden, at 'det kan jeg love dig for, at vi gør'.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog for nylig, at udgifterne til forsvaret skulle øges på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

Det har ført til, at mere end ti millioner er flygtet fra deres bolig og søgt et andet sted hen i Ukraine eller i udlandet.

Det er dog spørgsmålet om øjnene, der ser, i forhold til om det er en oprustning ifølge De Radikales landsformand.

- Det kommer an på, hvad vi bruger de penge på. Det er jo en investering i forsvar, sikkerhed og samarbejde - og en forsikringspolice til Nato, som vi ikke har betalt, siger han til Politiken.

Forslaget førstebehandles lørdag og skal vedtages endeligt på det ordinære landsmøde i september.

Målet om et forsvarsbudget på to procent af bnp stammer fra et møde i forsvarsalliancen Nato i Wales i 2014.

Her blev alle Nato-landene, inklusiv Danmark, enige om at arbejde hen imod at få et forsvarsbudget på to procent af bnp. Ambitionen går dog endnu længere tilbage.