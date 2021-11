Radikales Sofie Carsten: Ikke sikkert vi kan holde fast

For De Radikale er kommunalvalget normalt et valg, hvor de får en mindre andel af stemmerne end ved folketingsvalg.

Tirsdag formiddag sætter partiets leder, Sofie Carsten Nielsen, sine to kryds i en stemmeboks på valgstedet plejehjemmet Sølund i Ryesgade i København. Forinden fortalte hun, at hun håber, at partiet 'holder skansen'.

- Vi fik faktisk et rimelig godt kommunalvalg sidst - en procent, der faktisk ligger under den, vi har i meningsmålingerne lige nu, som heldigvis går den rigtige vej, men selvfølgelig stadig er langt fra folketingsresultatet.

- Så havde vi nogle gode valgforbund, så vi kom ind ekstraordinært mange steder. Det er ikke sikkert, at vi kan holde fast i det. Til gengæld har jeg mødt de vildeste kandidathold, siger hun.

Hvis De Radikale kan holde den ene borgmester, som partiet har i Rebild, vil Sofie Carsten Nielsen formentlig ånde lettet op efter et svært år for partiet præget af en række krænkelsessager.

Især Morten Østergaards deroute som politisk leder og siden hen exit fra politik har sat sine spor. Hvis partiet får en national stemmeandel i størrelsesordenen fire procent, vil Sofie Carsten Nielsen og partiet være tilfredse, lyder meldingen.

Sofie Carsten Nielsen stemmer i Københavns Kommune, som i dag har en socialdemokratisk borgmester og i spidsen for Region Hovedstaden sidder også en socialdemokrat.

Partilederen vil ikke fortælle, hvilke kandidater hun vil stemme på.

- Det er hemmeligt. Det har jeg faktisk ikke tænkt mig at afsløre. Men jeg kan love, at det bliver en radikal - både til region- og kommunalvalg, siger hun.

Sofie Carsten Nielsen peger på, at 'det er helt afsindigt vigtigt' at stemme til både kommunal- og regionalvalget.

- Jeg stod ude i morges med alle københavnerkandidaterne og sagde 'husk at stemme'.

Hun peger på, at områder som sundhed, transport og socialområdet i høj grad bliver bestemt kommunalt. Og så er der selvfølgelig den grønne omstilling.

- Det er kommunerne, der skal drive den grønne omstilling - sammen med Folketinget, selvfølgelig.

- Der er mega meget klimapolitik i kommunerne, siger hun.