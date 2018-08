Ræverød islamkritiker: Europas nye drama-dronning

En elegant verdensdame er i fuld gang med at revolutionere tysk og måske også vesteuropæisk toppolitik.

Sahra Wagenknechts værktøjer er en knivskarp socialistisk profil og tordentaler mod kansler Angela Merkels og sine egne venstrefløjs-kammeraters åbne og pragmatiske migrations-politik.

Det arsenal gjorde hun igen brug af, da hun i sidste weekend løb med hele opmærksomheden ved partiet Die Linkes landsmøde i Leipzig.

Smak! Sahra fik i foråret 2016 en hel chokoladekage i ansigtet ved Die Linkes partikonference, da en hidsig demonstrant fik nok af hendes opgør med den tyske migrations-politik. Foto: Hendrik Schmidt/AP

Der gik ifølge avisen Die Welt et sus igennem salen, da den 49-årige ræverøde muslim-kritiker tog ordet og betegnede Tysklands åbne grænser som en misforståelse. Hun talte samtidig varmt for en samling af hele landets venstrefløj i hendes egen systemkritiske bevægelse under arbejdstitlen og opråbet 'Aufstehen'.

Det kan oversættes til 'rejs jer' på dansk.

- Er der mon grænser for, hvor mange arbejdsmigranter vi kan tage, og hvis ja, hvor går den grænse så, spurgte hun retorisk.

Angreb med chokoladekage

Det udløste ikke samling. Mest splittelse. Reaktionen var en blanding af spredte klapsalver og piftende misfornøjelse. Men millioner af tyske vælgere elsker 'die Sahra', som derfor er hyppig gæst i tv-shows og scorer højt i meningsmålingerne.

Den indvandrerkritiske holdning bekendte hun sig også til i 2016. Sahra Wagenknecht mente, at Angela Merkel var medskyldig i unge, kriminelle indvandreres seksuelle krænkelser af tyske piger natten til 1. januar det år i Köln. Dengang var meningerne om hende også delte.

Sahra Wagenknecht giftede sig i 2011 med SPD's tidligere frontfigur, den nu 74-årige Oskar Fontaine. Han opfattes som en af hoved-strategerne bag hendes politiske karriere. Foto: Britta Pedersen/AP

- De, der misbruger gæstfrihed, mister også retten til at være gæst, sagde Sahra Wagenknecht og krævede flere politifolk på gaderne.

En rasende demonstrant svarede ved en senere lejlighed igen ved at kyle en stor chokoladekage i ansigtet på hende. Smak!

Overvåget af efterretningsfolk

Sahra Wagenknecht rummer det hele, og det skader ikke hendes appel til skuffede tyske vælgere, at hun er gift med den 74-årige, tidligere SPD-formand Oskar Lafontaine, er opvokset i østtyske DDR og er af kristen, halvt iransk oprindelse.

Med til pakken hører også, at hun er universitets-uddannet i økonomi og tysk litteratur, ekspert i Karl Marx og har en fortid i det østtyske kommunistparti, PDS.

Det sidste forhold sikrer hende en god fornemmelse af, hvad især østtyske vælgere ønsker sig, og selv om hun har lagt afstand til sin ungdomsstøtte til Stalin, gør hun stadigvæk et nummer ud af, at DDR ikke var en 'uretfærdig statsdannelse'.

En blanding af spredte klapsalver og åbenlys misfornøjelse mødte Sahra Wagenknecht, da hun talte om kansler Merkels mislykkede migrations-politik og sin nye venstrefløjsbevægelse 'Aufstehen' i sidste weekend i Leipzig. Men hun har store dele af de tyske vælgere med sig. Foto: All Over Press

Sahra Wagenknecht nægter også at lade realpolitiske hensyn udvande venstrefløjens holdninger til øget mindsteløn, en militær nulløsning og en mere ligelig ressource-fordeling.

En konsekvens af det var, at hun i en årrække blev overvåget af den tyske efterretningstjeneste, 'Verfassungsschutz'.

Det behøver agenterne ikke længere. De kan bare lytte til nyhederne.

***

Forbundskansler? Ja tak!

Sahra Wagenknecht voksede op i den østtyske by Jena før Murens fald, som datter af en tysk mor og en iransk far, som forsvandt ud af billedet, da hun var ganske ung. Nu drømmer hun om Tysklands højeste embede. Foto: Britta Pedersen/AP

De tyske venstrefløjs-vælgeres store forventninger til Sahra Wagenknecht og tanken om magtens åg skræmmer tilsyneladende ikke 'Die Dame in Rot'. Slet ikke.

På en Deutsche Welle-reporters spørgsmål for nylig, om hun kunne tænke sig at blive forbundskansler, svarede hun:

- Det ville jeg ikke have noget imod. Naturligvis ikke.

Nøjagtig hvad Sahra Wagenknecht vil stille op med for eksempel migrationen, kan man dog ikke læse sig til på hendes og bevægelsen 'Aufstehens' hjemmeside. Det går hun ikke i detaljer med.

Sahra har folket med sig

I et interview til det tyske nyhedsmedie Deutsche Welle afslører Sahra Wagenknecht, at hendes overordnede drivkraft er, at være tro mod sin egen overbevisning og skabe forandring.

Det er nok til at begejstre mange tyskere. Det tyske medie Bild Zeitung offentliggjorde i sommer en meningsmåling blandt venstreorienterede vælgere, som viste, at 'Aufstehen' ville få opbakning fra 78 procent af Die Linkes vælgere ved et parlamentsvalg, mens en fjerdedel af alle tyskere ville overveje at stemme den vej.

Bevægelsen har angiveligt allerede registreret 36.000 tyskere, som vil betale kontingent, hvis det skal være.

***

Hans Engell: Hun ville falde igennem i Danmark

Politisk kommentator Hans Engell vurderer, at Sahra Wagenknecht personificerer forskellen på de relativt gode relationer i dansk toppolitik og den hadske tone i Tysklands politiske miljø. Foto: Jakob Boserup

Sahra Wagenknecht og hendes bidske retorik og stormløb mod venstrefløjens dogmer ville ikke have været så stor en sensation, hvis hun var dukket op i dansk toppolitik.

- Der ville ikke ske så meget, mener politisk kommentator Hans Engell, som har fulgt den tyske Die Linke-komets karriere med stor interesse.

Han vurderer, at en type som partiet Die Linkes folkekære spydspids ville falde igennem, hvis hun tog scenen med revolutionære krigserklæringer overfor midterpartierne og forsøg på at samle den danske venstrefløj.

- Der er ikke nær den samme splittelse mellem S, SF og Enhedslisten, og generelt er tonen i Folketinget ikke is-hamrende kold og totalt uforsonlig som i Tyskland. I Forbundsdagen taler politikerne nærmest hadefuldt til hinanden. De virker dybt bitre. I Danmark er åbenheden og fællesskabet blandt politikerne væsentlig større, siger han.

Sahra Wagenknecht og hendes ægtefælle Oskar Lafontaine lagde i 2013 blomster ved den legendariske kommunistleder Rosa Luxemburgs grav. Foto: Paul Zinken/AP

Hans Engell forklarer Sahra Wagenknechts popularitet hos de tyske vælgere og gennemslagskraft i Forbundsdagen med, at der i de senere år er sket 'en alvorlig atomisering' i tysk politik.

Blokeringer med Hitler og DDR

Kravet om, at der SKAL dannes en flertalsregering tvang efter sidste valg Angela Merkel til at gå i koalition med CSU og SPD - Tysklands socialdemokratiske parti, i hvad Engell betegner som en på forhånd udbrændt, dårligt fungerende og ulykkelig forening. Resultatet er, at det fremstormende, højrevendte parti Alternative für Deutschland (AfD) og Die Linke er blevet stærke faktorer, og at der er opstået konfrontationer, som er ukendte i Danmark.

- Der er også det, at tysk politik er præget af historiske blokeringer. På den ene side er der Hitler-tiden og Anden Verdenskrig og på den anden side Tysklands opdeling, DDR og forholdet til Sovjetunionen. Det har stadigvæk stor betydning, mener kommentatoren, som betvivler, at Danmark kan blive moden til en Wagenknecht-type.

Med livrem og seler. Sahra Wagenknecht deltog i 2015 i en øvelse på en fiktiv flygtningebåd i Berlin sat i værk af den tyske hjælpeorganisation Seawatch. Foto: Rainer Jensen/AP

En markant forskel på især Enhedslisten og Die Linke er efter Engells mening, at det danske venstrefløjsparti søger reel indflydelse og har en pragmatiske linje overfor EU og indvandrere, mens Sahra Wagenknecht åbent står ved, at hun er revolutionær og uforsonlig:

- Det lykkedes netop en Johanne Schmidt-Nielsen at slå igennem som en meget udogmatisk type, som tog brodden af sine modstandere ved at slå fast, at man ikke behøvede at læse Karl Marx' værker for at stemme på hendes parti, og at hun heller ikke gad læse om den russiske revolution, Stalin og Khrusjtjov.