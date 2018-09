Rakket ned af en af sine egne: Nu kommer Trump med vildt krav

Siden onsdag aften lokal tid har den amerikanske præsident, Donald Trump, ført en intens kampagne for at finde frem til, hvem der har stået bag en særdeles kritisk klumme i New York Times.

Klummens afsender er anonym, men beskrives som en topembedsmand i Det Hvide Hus, og Donald Trump kræver nu, at USA's justitsministerium går ind i jagten på den anonyme kilde.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge AP henviser Trump til, at det er et spørgsmål om nationens sikkerhed at finde ud af, hvem der står bag indlægget, som stiller sig meget kritisk over for Trumps lederevner. I klummen beskriver vedkommende desuden, hvordan højtstående medarbejdere har aftalt at modarbejde Donald Trump.

- Vi kommer til at tage se på, hvad han havde, hvad han gav, hvad han taler om og hvor han er lige nu, siger Trump.

Han fortæller desuden, at hvis vedkommende har den højeste sikkerhedsgodkendelse, 'vil jeg ikke have ham med i de møder'.

- En skændsel

Præsidenten langer ud efter New York Times for at have bragt kronikken, hvilket han kalder 'en skændsel'. Han fortæller desuden, at 'vil undersøge', om der er noget, han kan gøre imod New York Times som følge af, at de har trykt kronikken.

I kronikken i New York Times understreger forfatteren, at han ikke er modstander af de republikanske parti som helhed, men at det er præsidenten, der er problemet.

- Vi ønsker, at regeringen får succes og mener, at mange af dens reformer allerede har gjort Amerika sikrere og mere velstående, skriver embedsmanden.

- Men vi mener, at vi først og fremmest har en forpligtigelse over for landet, og at præsidenten fortsætter med at opføre sig på en måde, der står i modsætning til vor republiks ve og vel.

Bakkes op af bog

Forfatteren giver udtryk for, at staben er træt af Trumps 'ubehjælpsomme impulser'. Dermed underbygger han også dele af de pointer, der tidligere på ugen kom frem i bogen 'Fear: Donald Trump in the White House', hvor de ligeledes anonyme medarbejdere beskriver et opgør blandt de ansatte for at modarbejde Trumps hang til spontanitet.

Siden udgivelsen af kronikken har mange i USA spekuleret i, hvem der kan være ophavsmand til teksten, og blandt andre vicepræsident Mike Pence har i offentligheden været mistænkt for at kunne stå bag.

Torsdag var en stribe højtstående embedsmænd dog ude for at afvise, at de stod bag - heriblandt Mike Pence.

Nogen hævder derfor, at det ikke er en af Trumps nærmeste, der står bag klummen, som det ellers har været hævdet.

Betydelig værdi

New York Times oplyste i forbindelse med udgivelsen, at de kendte til identiteten på forfatteren bag kronikken, men at de ikke ønskede at offentliggøre vedkommendes navn.

De forsvarer desuden valget om at offentliggøre kronikken, på trods af at der ellers altid er navngivne forfattere bag.

- Vi er utroligt stolte over at have offentliggjort denne tekst, der bidrager med betydelig værdi til offentlighedens forståelse af, hvad der foregår i Trump-administrationen, lyder det fra avisen.