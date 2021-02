Ramt af nye regler: Kør 700 kilometer eller betal 2000 kroner for at komme hjem

Tanja Talarek bor på Læsø, og hun arbejder halvt i Frederikshavn og halvt i Uppsala, Sverige. Regeringens nye tiltag fra i onsdags betyder, at hun nu enten skal køre en omvej på 700 kilometer eller betale 2000 kroner for at komme hjem

Du kender det sikkert. Det er fredag. Du har sovet otte timer, arbejdet otte timer, og så er det bare hjemad for at holde velfortjent weekend.

Den følelse sidder Tanja Talarek normalt også med. Men ikke i fredags. Der tog hendes tur hjem lidt længere tid end normalt.

Hele 29 timer - og den kostede 700 kilometer ekstra på benzinregningen.

Tanjas måned er nemlig delt op. To uger om måneden arbejder hun i Uppsala, Sverige. De to andre uger arbejder hun i Frederikshavn.

- Jeg har selvfølgelig selv valgt at bo så langt fra mit arbejde. Og jeg påtager mig det fulde ansvar. Men jeg havde ikke regnet med, at det ville blive sådan her, fortæller Tanja Talarek til Ekstra Bladet.

Tanja arbejder som psykolog for Nordjyske psykologer og bor på Læsø.

2000 danske kroner eller 700 kilometer

Normalt kommer Tanja Talarek hjem til Danmark igen lørdag klokken 9.30, når hun har arbejdet en uge i Sverige. Men denne lørdag formiddag stod hun i stedet og frøs ved et testcenter i Malmø.

Et testcenter, der for hende er en omvej på 700 kilometer, men som er Sveriges eneste gratis teststed.

Tanja kan godt tage en test i nærheden af sit job i Uppsala, Sverige. Så koster den bare 2000 danske kroner.

Og grunden til, at Tanja overhovedet skulle stå og fryse lørdag morgen ved Malmøs testcenter, er, at den danske regering i onsdags kom med et nyt tiltag.

Hvis du skal rejse ind i Danmark, skal du kunne dokumentere, at du har fået taget en negativ coronatest senest 72 timer før indrejsen.

Så hvis Tanja vil slippe for at betale 2000 kroner for en test hver gang, hun krydser grænsen, er hun altså nødt til at tage en omvej på 700 kilometer til Malmø.

Derfor er rejsen besværlig fra Sverige til Danmark - Sveriges sundhedsmyndigheder tester kun folk, der har symptomer. - Hverken folk i sundhedsbranchen eller andet kan blive testet, medmindre de har symptomer. - Det betyder, at man i Sverige skal gå til private firmaer og betale penge for sin coronatest. - Prisen for en coronatest ligger på omkring 1500 danske kroner. - Hvis du efter testen gerne vil have dokumentation for prøvens svar, så koster det cirka 500 danske kroner oveni. - Det eneste sted, du kan få en gratis test i Sverige, er i Malmø. Vis mere Luk

Danmark og Sverige skal tale sammen

Tanja Talarek ved godt, at hun selv har valgt at arbejde langt fra sin bopæl. Hun mener dog stadig, der er et problem i måden, landene tager beslutninger på.

- Min situation belyser rigtig fint de problemer, der dukker op, når et land ensidigt tager beslutninger, siger hun.

En rask køretur for at få taget en coronatest. Foto: Skærmbillede

Ingen hjælp til Tanja

Ekstra Bladet har talt med Christian Lundsfryd, der er presse- og kommunikationsrådgiver i Justitsministeriet.

- Vi henfører til pressemeddelelsen, vi udsendte den 17. februar.

- Vil det sige, at hun bare må betale de 4000 kroner om måneden eller køre 700 kilometer ekstra?

- Sikkerheden kommer i første række.

- Jeg spørger lige igen. Betyder det så, at Tanja skal bøde for de nye retningslinjer?

- Vi henfører til pressemeddelelsen, og sikkerheden kommer selvfølgelig i første række. Vi ved godt, det går ud over nogle mennesker. Det fremgår også af pressemeddelelsen.

Tanja Talarek. Foto: René Schütze

