Rapport dumper de radikales håndtering af seksuel chikane

En undersøgelse foretaget af Kvinfo konkluderer, at De Radikales håndtering af sager om seksuel chikane i partiet har været 'uhensigtsmæssig.'

Et element i undersøgelse har været et spørgeskema, der har været sendt ud til tidligere og nuværende ansatte samt tillidsvalgte i partiet såsom lokalformænd.

413 har svaret, og af dem har 22 procent angivet, at de har været udsat for mindst en hændelse, der er kategoriseret i rapporten som seksuel chikane.

Det inkluderer uønskede kommentarer og oplevelser, hvor andre har fortalt dem historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige.

11 procent svarer, at de har været udsat for uønsket berøring såsom klap, kys og omfavnelse. Dette er dog mere udbredt blandt de kvindelige respondenter end de mandlige.

Hvor 18 procent af de kvindelige respondenter har svaret, at de har oplevet uønsket fysisk berøring, er det 5 procent af mændene.

Modsat eksempelvis Socialdemokratiets undersøgelse af problemer med seksuelle krænkelser har Kvinfo-undersøgelsen ikke haft nogen tidsafgrænsning.

Der er dog spurgt til specifikke hændelser, og her fremgår det, at over halvdelen har fundet sted inden for de seneste to år.

Yderligere en fjerdedel er fundet sted mellem to til fem år siden. De sidste omkring 15 procent er hændelser, der har fundet sted mellem fem til ti år tilbage i tiden.

To procent af dem, der har svaret på spørgeskemaet, svarer, at de har været vidne til voldtægt eller voldtægtsforsøg i partiet.

Rapporten har også undersøgt, hvordan partiet har håndteret de forskellige sager, når ledelsen i partiet er blevet opmærksom på dem.

Omkring en tredjedel har henvendt sig til ledelsen, når hvis de har været 'udsat for en eller flere hændelser', fremgår det af Kvinfo-undersøgelsen.

I undersøgelsen er der også spurgt til, hvorfor resten ikke har henvendt sig.

- Ser vi på en af årsagerne til, at de øvrige ikke har henvendt sig til ledelsen eller andre centrale aktører i partiet, skriver flere respondenter, at det var ledelsen eller andre centrale aktører, der havde udsat dem for hændelserne.

- Derfor henvendte de sig ikke der, står der i rapporten.

Derudover kalder rapporten det uklart, hvem i partiet, der har hvilket ansvar, i håndteringen af de forskellige sager.

Det samlede billede får Kvinfo til at kritisere partiets håndtering:

- Vi kan derfor konkludere, at håndteringen af seksuel chikane har været uhensigtsmæssig og har været med til at øge konflikter og mindske følelsen af sikkerhed i partiet, skriver Kvinfo i rapporten.