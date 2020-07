Rapport: Mulig russisk indflydelse på brexit bør undersøges

Storbritannien har ikke undersøgt en mulig russisk indflydelse på folkeafstemningen om brexit i 2016 godt nok.

Sådan lyder en af de centrale konklusioner i en længe ventet rapport fra det britiske parlaments efterretnings- og sikkerhedskomité.

Komitéen opfordrer derfor til, at der bliver gennemført en grundig undersøgelse af, om Rusland søgte at blande sig i folkeafstemningen.

Det skriver avisen The Guardian.

- Selv hvis konklusionen af en sådan undersøgelse er, at der var minimal indblanding, så vil det ikke desto mindre forsikre offentligheden om, at Storbritanniens demokratiske processer fortsat er relativt sikre, hedder det i rapporten.

I 2016 stemte briterne ved folkeafstemningen for at træde ud af EU.

Ifølge komitéen har de britiske efterretningstjenester og regeringen fejlet ved ikke at undersøge truslen fra Rusland nærmere, skriver The Guardian.

Den fremhæver USA som eksempel på et land, som har handlet anderledes resolut.

- Denne situation er i stærk kontrast til USA's håndtering af påstande om russisk indblanding i præsidentvalget i 2016, hvor en undersøgelse fra en efterretningstjeneste lå klar to måneder efter valget, lyder det i rapporten.

Udgivelsen af rapporten er blevet udsat i flere måneder. Det har ledt til beskyldninger mod premierminister Boris Johnson om, at han skal have forsøgt at tilbageholde rapporten.

Rusland har tirsdag reageret på rapporten. Landet slår fast, at det aldrig nogensinde har blandet sig i andre landes afstemninger.

Ifølge den britiske regering er der ikke brug for en undersøgelse af folkeafstemningen om EU.

Der er ikke noget bevis for, at der skulle have været succesfuld indblanding ved valget, lyder det fra regeringen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det vil dog være en fejl, hvis ikke der kommer en undersøgelse, mener Kevan Jones, som er medlem af komitéen.

- Der burde have været en undersøgelse af russisk indblanding i folkeafstemningen. Og der skal komme en nu. Og offentligheden skal informeres om resultaterne af den undersøgelse, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.