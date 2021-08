Rapport: New Yorks guvernør har krænket flere kvinder

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, har udsat flere kvinder for sexchikane eller har krænket dem seksuelt.

Det fremgår af en rapport fra delstatens justitsministerium, skriver New York Times og NBC News.

Blandt de kvinder, der blev udsat for Cuomos adfærd, var flere ansatte.

Han har overtrådt både New Yorks love og føderale love, fastslår delstatens justitsminister, Letitia James.

Hun præsenterede tirsdag eftermiddag dansk tid konklusionerne af en fire måneder lang efterforskning på et pressemøde.

- Guvernør Cuomo udøvede seksuel chikane mod nuværende og tidligere ansatte i staten i strid med både føderale og statslige love, siger Letitia James.

- Den uafhængige efterforskning har vist, at guvernør Cuomo chikanerede flere kvinder, hvoraf mange var unge kvinder, i form af uønskede befamlinger, kys og kram og ved at komme med upassende bemærkninger, tilføjer hun.

Mindst syv kvinder er stået frem og har anklaget Cuomo for sexchikane eller upassende adfærd af seksuel karakter.

Han hævnede sig på en af dem, efter at hun offentligt havde fortalt om sine oplevelser med ham, fremgår det af den 165 sider lange rapport. Det fremgår ikke, hvordan han konkret hævnede sig på hende.

Rapporten konstaterer også, at Cuomo og hans nære medarbejdere skabte et giftigt arbejdsklima præget af frygt og intimidering, skriver New York Times.

Dette arbejdsklima var medvirkende til, at 'chikane kunne finde sted', står der i rapporten.

De beviser, der er kommet frem under efterforskningen, vil blive offentliggjort. Det samme vil rapporten, siger Letitia James.

En række fremtrædende politikere fra Det Demokratiske Parti har opfordret deres partifælle i New York til at træde tilbage fra posten som guvernør.

Cuomo har tirsdag ikke kommenteret rapportens resultater. Men han har gentagne gange tidligere afvist beskyldningerne om, at han har rørt nogen på upassende vis.

Men han har erkendt, at han kan have opført sig på en måde, der har gjort folk omkring ham utilpas.