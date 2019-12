Rapport: Trump misbrugte sin magt

Efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus frigiver en 300 sider lang rapport, som fastslår, at USA's præsident, Donald Trump, misbrugte sin magt ved at forsøge at få Ukraine til at hjælpe ham med at blive genvalgt i 2020.

Med rapporten går den næste fase i gang frem mod en rigsretssag mod præsidenten. Det skriver avisen New York Times.

Det bliver nu retsudvalget i Repræsentanternes Hus, som skal afgøre, om der skal indledes en rigsretssag mod Trump for at fjerne ham fra præsidentembedet.

Rapportens konklusioner er ikke overraskende. En række diplomater, ambassadører, tidligere medarbejdere i Det Hvide Hus og medarbejdere i udenrigsministeriet bekræftede under tv-afhøringer på stribe, at Trump og flere af hans nærmeste forsøgte at presse Ukraine til at finde snavs om den tidligere demokratiske vicepræsident Joe Biden.

Bidens søn Hunter var tidligere bestyrelsesmedlem i det ukrainske gasselskab Burisma, mens faren var vicepræsident. Biden er en af Trumps mulige modkandidater ved præsidentvalget i november næste år.

I rapporten hedder det, at 'der er en kampagne af obstruktion over for denne rigsretsundersøgelse'.

Skaden der er sket på delingen af magten i USA - også kaldet 'checks and balances' - 'vil være langvarig og potentielt uigenkaldelig, hvis præsidentens evne til at blokere Kongressen forsætter uden kontrol', lyder det videre i rapporten.

Flere centrale vidner har bekræftet, at Det Hvide Hus tilbageholdte næsten 400 millioner dollar i militær bistand til Ukraine for at presse landet til at indlede en efterforskning af Biden og hans familie for korruption.