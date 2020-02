Rasende borgmester truer med at skride

Mette Frederiksen og resten af regeringen løber nu ind i problemer i deres eget bagland med deres udspil til en udligningsreform.

Den socialdemokratiske borgmester i Hjørring, Arne Boelt, siger ifølge fyens.dk, at han vil stoppe som borgmester, hvis regeringens udspil til en udligningsreform bliver gennemført.

Han er skuffet over, at kommunen kun vil modtage 15,6 millioner kroner mere med reformen.

- Jeg begynder jo at være ramt af modløshed, fordi der bliver talt nogle forventninger op på Christiansborg, der gør, at mine borgere ikke vil høre på mine argumenter, siger han til avisen, som spørger ham. om det betyder, at han vil stoppe:

- Ja, det gør jeg da, jeg gider sgu da ikke det her længere. Så de skal nok få fred for mig, men at man kan stå på mål for sådan noget her, det fatter jeg simpelthen ikke. Når jeg står ude i forsamlingshuset, hvad tror du så, borgerne siger til mig? De siger, vi gider fandeme ikke høre på dine tal og din økonomi, det gør de ikke. De gider ikke høre på det.

Boelt har været en meget fremtrædende kritiker af udligningssystemet, hvor rige kommuner betaler penge til fattige.

Han har været spydspids i et forsøg på at sagsøge staten for fejl i systemet.

