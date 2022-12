Rasende over kovending: - Politik, når det er værst

Flere partiledere i blå blok er ikke begejstrede for, at Venstre har lavet en kovending i minksagen. Et Venstremedlem lægger heller ikke fingre imellem

De ryster allesammen på hovedet.

Fra Inger Støjberg til Pernille Vermund og Alex Vanopslagh er der udpræget utilfredshed over, at Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, søndag aften er bakket ud af kravet om en advokatundersøgelse af minksagen.

- Det her er jo politik, når det er værst, siger LA-formand Alex Vanopslagh til TV 2 News.

- Nu er jeg bekymret for, at man også kommer om lidt og siger, at hele FE-sagen vil man heller ikke undersøge, uddyber Vanopslagh.

Inger Støjberg, der er formand for Danmarksdemokraterne, kalder det et meget, meget stort tillidsbrud', at Venstre dropper kravet om en advokatundersøgelse af Mette Frederiksens (S) ansvar i minksagen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Tillidsbrud

Det er 'et meget, meget stort tillidsbrud', at Venstre dropper partiets krav om at få en advokatvurdering af fungerende statsminister Mette Frederiksens (S) ansvar i minksagen.

Det siger Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, ligeledes til TV 2 News søndag eftermiddag.

- Det her er et enormt tillidsbrud i forhold til den danske befolkning og først og fremmest minkavlerne og deres familier, siger Støjberg.

Ifølge hende kan det føre til, at befolkningen stoler mindre på politikerne.

Også Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, har udtrykt sig i kritiske vendinger om Venstres udmelding.

Dropper krav

Venstres formand trådte søndag eftermiddag ud fra Marienborg, hvor der er regeringsforhandlinger.

Her fortalte han, at det krav, som Venstre tidligere har haft om at få uvildige advokater til at undersøge, om Mette Frederiksen kan stilles retligt til ansvar for sin ageren i minksagen, er droppet.

Ellemann-Jensen medgiver, at det er et løftebrud.

- Ja, for det er klart, at jeg gik til valg på noget andet, siger han.

Både Mette Frederiksen og Jakob Ellemann-Jensen har et forklaringsproblem, hvis de danner en regering sammen. Ikke desto mindre er det højst sandsynligt netop det, der snart kan ske, mener politisk kommentator Henrik Qvortrup, som kalder det historisk Både Venstre og Socialdemokraterne står med et forklaringsproblem over for sine vælgere, mener Ekstra Bladets politiske kommentator

Løkke dropper også krav

Også Lars Løkke Rasmussen, der er politisk leder for Moderaterne, sagde inden valget, at partiet ønskede en advokatvurdering af statsministerens ansvar. Han gik tidligere søndag tilbage på den melding.

Løkke har blandt andet sagt, at man ikke kan starte et regeringssamarbejde med en juridisk undersøgelse af statsministeren.

I stedet siger både Løkke og Ellemann-Jensen, at der bør sættes et værdigt punktum i sagen. Det sker ifølge de to partiledere ved, at minkavlerne får udbetalt deres erstatning hurtigere, end det er tilfældet i øjeblikket.

Sidst, men absolut ikke mindst kommer det tidligere folketingsmedlem og nuværende Venstremedlem Anne Hoonoré Østergaard med en bredside mod sin partiformand i et tweet.

