Raser mod ny regering

'SF er nu Folketingets største oppositionsparti.'

Sådan konkluderer Pia Olsen Dyhr (SF) i et opslag på Twitter tirsdag aften, hvor hun ikke lægger låg på sin modstand mod den nye SVM-regering.

Hun er ikke den eneste, der har luftet sin utilfredshed over den nye regering på det sociale medie.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

SMV-regering på plads: Danmark får en bred regering i morgen. Regeringsgrundlaget præsenteres onsdag, mens ministerholdet kommer torsdag Ny regering: Mette Frederiksen har været ved dronningen.

'Historisk fejl'

Enhedslistens Nikolaj Villumsen kalder det eksempelvis en 'historisk fejl' fra Socialdemokratiets side.

'I stedet for at bruge det rød-grønne flertal danner de en smal #løftebrudsregering med de blå. Tragisk for klimaet, velfærden og de fattigste', lyder det.

'Voldsom højredrejning'

Også Enhedslistens Mai Villadsen er gået til tasterne og kalder det en 'voldsom højredrejning' fra Mette Frederiksens side.

Annonce:

'Hun kaster det rød-grønne flertal over bord, farver S blåt og går i regering med Jakob Ellemann og Lars Løkke,' skriver hun.

'Det betyder en mere skæv, sort og uretfærdig politik. Og det er det helt forkerte for Danmark.'

'Katastrofalt'

Hos Alternativet har man også udtrykt stor bekymring for den nye SVM-regering.

Politisk ordfører Torsten Gejl skriver i et opslag på Twitter, at det kan blive 'katastrofalt for klima, natur og miljø', at Socialdemokratiet har valgt at gå i regering med Venstre og Moderaterne.

Tidligere på dagen skrev også formand for Alternativet Franciska Rosenkilde et opslag, hvor hun udtrykte sin bekymring.

'Vil Mette F virkelig står i spidsen for DKs mest klima/natur ignorerende regering midt i et klimakollaps? Vil hun virkelig prioritere forsvar, landbrug og cement over udsatte familier. Hvis hun stadig er grøn før hun er rød, vil jeg nødig møde hende sort,' lød det.