Raser over Niko Grünfeld: - Det værste jeg har set i mine 11 år

Københavnerdreng og folketingspolitiker Lars Aslan Rasmussen (A) kalder kulturborgmester Niko Grünfeld (Å) for 'en ynkelig hykler', der ikke står på mål for sine fejl

Niko Grünfeld fra Alternativet gik til kommunalvalg i København med ønsket om en ny politisk kultur og med en mærkesag om 'bæredygtig indkøbsordning' i kommunen med henblik på at tage 'sociale' og 'økonomiske' hensyn.

De seneste dage er det blevet afsløret af Radio24syv, at Niko Grünfeld har haft svært ved selv at leve op til de løfter. Han har fået en søster til en rådgiver i Alternativet til at indrette sit borgmesterkontor med møbler til en samlet pris på 130.000 kroner. Samtidig er det kommet frem, at kulturborgmesteren har pyntet sit cv med en mastergrad i psykologi.

Derfor mener folketingspolitiker og tidligere medlem af borgerrepæsentationen i København, Lars Aslan Rasmussen(A), at der er tale om en politisk kultur, som man kender i forvejen.

- Den politiske kultur kender vi fra sydeuropa, hvor man bruger borgernes penge og udnytter sin magt til at give venner fordele. Det giver et billede af, at København er et elitært snobbested, hvor vi bare er så rige, at vi er ligeglade med borgernes penge, siger han.

Lars Aslan Rasmussen skiftede rådhuset i København ud med folketinget i 2016, da han overtog pladsen fra Helle Thorning-Schmidt.

Det har Niko Grünfeldt bla. købt til sit kontor 3 stk. borde: 36.000 kroner 2. stk. stole: 6000 kroner 2. stk. bænke: 14.000 kroner 1. stk. daybed: 10.000 Sonos lydanlæg: 6.398 kroner 2. stk. pH lamper (en grå, en grøn): 11.485 Termokander, sukkerskål og mælkekande i alt: 1424 kroner Kopper: 814 kroner Priserne er inklusiv moms. Kilde: Aktindsigt fra Kultur- og Fritidsforvaltningen

Ynkelig hykler

Niko Grünfeld har i dag lagt et brev op på sin facebookside, hvor han undskylder til Alternativets medlemmer og til Københavnerne generelt. Men det er ikke nok for københavnerpolitikeren Lars Aslan Rasmussen, der kræver en reel undskyldning til alle byens borgere.

- Han repræsenterer alle københavnere, og derfor må han også gå ud og sige undskyld til alle københavnerne. Den her sag har været med til at skade hele Københavns ry og rygte, og det er pinligt for byen, siger folketingspolitikeren, der selv er født og opvokset på Nørrebro i København.

Det er den alternative politikers mangel på mandsmod til at erkende sine fejl, der får Lars Aslan Rasmussen til at kalde Niko Grünfeld for en 'ynkelig hykler'.

- Det er det værste, jeg har set i de 11 år jeg sad på rådhuset, og det er ikke bare det med pengene, det er også hans attitude. Når han ikke vil stå ved, at han har pyntet på sit cv, og når han taler om en åben forvaltning og bedre brug af pengene, så fremstår han som en ynkelig hykler, siger han.

Ekstra Bladet har prøvet at komme i kontakt med Niko Grünfeld, selvom han efter eget udsagn har trukket stikket de næste par dage.

Hykler

